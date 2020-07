Disse studiene har fortsatt ledige plasser

Det er fortsatt muligheter for å studere til høsten, både for dem som ikke har søkt enda og for dem som ikke har kommet inn.

Det er fortsatt mange ledige studier du kan søke på. Her fra Fadderfestivalen ved UiS i fjor. Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I dag får mange svar på om de kommer inn på studiet de har søkt på, noen fikk også svar allerede i helgen.

Søkertallene fra Samordna opptak som ble publisert i vår, viste at flere søker høyere utdanning i år. 150.784 personer søkte høyere utdanning mot 138.732 søkere i fjor. I år har det også vært rekordmange søkere til Universitetet i Stavanger. Med en økning på 5,4 prosent fra i fjor, har universitetet opplevd de høyeste søkertallene til grunnutdanningene ved UiS noensinne.

Flere studier er likevel ikke fylt opp enda. Ifølge Samordna opptak sin studieoversikt, er det totalt 320 muligheter i Norge for studieplass. Universitetet i Stavanger har 11 studier med ledige plasser:

For årsstudium er det ledig på nordisk språk og litteratur. Bachelorprorgammene med ledig kapasitet er byggingeniør, energi- og petroleumsteknologi, geo- og energiressurser, kjemi og miljø, maskiningeniør og nordisk språk og litteratur. Masterstudier med ledige plasser er kybernetikk og robotteknologi, lektorutdanning for trinn 8–13 i realfag, marin- og offshoreteknologi, og matematikk og fysikk.

Du kan søke på ledige studieplasser fra og med mandag 20. juli klokken 09.00. For å søke og lese mer om de forskjellige mulighetene, sjekk Samordna opptak sin oversikt (ekstern lenke).