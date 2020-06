Ingen har testet positivt for korona etter rasisme-demonstrasjon

Onsdag er det 11 dager siden demonstrasjonen som samlet minst 1400 mennesker i Byparken og sendte 40 kommunalt ansatte i karantene. Det gikk bedre enn fryktet: ingen har testet positivt for korona.

Minst 1400 mennesker var samlet til demonstrasjon i Byparken i Stavanger 6.juni. Foto: Jon Ingemundsen

Hilde Moi Østbø Journalist

– Dette bekrefter at i vår region er det ikke smitte akkurat nå. Det er noen få plasser i Norge folk kunne ha reist fra, men smitten er svært fallende alle veier. Det betyr at den første bølgen i Norge er over eller på vei til å bli helt over nå, sier Runar Johannessen, smittevernoverlege i Stavanger.

Han sier at de håpet at det skulle være nettopp som det ble, altså ingen nye smittede etter demonstrasjonen.

– Hadde det vært større sjanse for det, hadde vi gjort andre anbefalinger. Nå var det bare de som jobbet med de aller sykeste som ble satt i karantene. Sånn smitten er i samfunnet nå er det to prosent sjanse for at en er syk i en ansamling av 200 stykk. Sjansen for å bli smittet er altså liten, men den er ikke lik null, sier han.

Smittevernoverlegen minner om at avstandsregler og andre smittedempende vaner er noe som må jobbes med i lang tid. Han er usikker på når en eventuell ny oppblomstring vil skje.

– Hvis det kommer tilbake, vil jeg tro det blir til høsten. Det kan komme klynger av utbrudd hvis folk begynner å reise.

Siste registrerte smittetilfelle i Stavanger ble registrert 11. mai.