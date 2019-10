Old Irish Pub får dekket saksomkostninger av Stavanger kommune

I begynnelsen av mai sa politikerne i formannskapet nei til å gi skjenkebevilling til pubkjeden som skulle etablere seg i De røde sjøhus.

Mindretallet anførte den gang at kommunen ikke hadde anledning til å nekte bevilling, men ble ikke hørt.

Bakgrunnen for flertallets skjenke-nei var å finne i at de danske eierne av Old Irish Pub på det tidspunktet var avslørt for at de ved to anledninger i mars hadde innkvartert arbeidere ulovlig.

For dette forholdet ble pubkjeden ilagt ei bot på 300.000 kroner av Arbeidstilsynet.

Her har du hele føljetongen rundt pubåpningen – i kortform.

I juni snudde imidlertid formannskapet og innvilget skjenkebevilling likevel, noe som i sin tur førte til at pubkjeden krevde å få refundert sine utgifter til advokat og faglig rådgiver.

3. oktober ble kravet behandlet av politikerne, og et enstemmig formannskap vedtok å dekke kravet i sin helhet : 84.800 kroner.