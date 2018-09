Danskebåten måtte snu ved Risavika

MS «Stavangerfjord» skulle etter planen lagt til kai i Risavika i Sola klokken 19 tirsdag. Men like før den var framme, snudde ferja og gikk nordover igjen.

– Over høyttaleranlegget opplyste kapteinen at det var tekniske problemer og at vi derfor ikke kunne legge til kai, forteller Inger Lise Aasen som er om bord i ferja.

«Stavangerfjord» kom fra Bergen.

– Jeg håper ikke vi skal helt tilbake til Bergen, sier Aasen.

Venter på tauebåt

– Problemet oppsto da vi skulle legge til i Risavika. Mannskapet oppdaget da at vi ikke hadde kontakt med programmet som styrer baupropellene, sier konserndirektør Rickard Ternblom.

Båten gikk en stund frem og tilbake utenfor kysten av Randaberg, mens de forsøkte å finne den tekniske feilen.

Skjermdump

– Programmet er levert av Rolls Royce, og de driver nå med fjernsøk, de sitter på land og leter etter feilen for å finne en løsning på dette, forklarte Ternblom.

– Hva skjer videre med passasjerene?

– Vi har bestilt en taubåt som nå er på vei ut fra Stavanger.

Håper å kjøre inn tapt tid

– Passasjerene skal ha fått fortløpende beskjed fra kapteinen om hva som skjer, og de skal får stadig oppdateringer.

– Våre innenrikspassasjerer skulle komme til Risavika om ikke lenge. De som skal til Danmark med «Stavangerfjord», skal være fremme klokken 08.00 i morgen tidlig, og vi regner med å kjøre inn tapt tid, sier konsernsjef Ternblom ved 20-tiden.

Noen minutter over klokken 20 var MS «Stavangerfjord» ved kai i Risavika.