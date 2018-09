Lederen av Transportkomiteen på Stortinget: – Helt utenkelig å endre bom-opplegget før 1. oktober

Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), sier rett ut at det er helt utenkelig å gjøre endringer i Bymiljøpakken før bomringene settes i drift 1. oktober. Sandnes-ordfører Stanley Wirak vil fortsatt kjempe for at rushtidsavgiften ikke blir innført.