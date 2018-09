Mann pågrepet for drapstrussel mot Klepp-ordføreren

Ifølge NRK, som først skrev om saken, frykter Klepp-ordfører Braut Nese at ingen vil bli politiker lenger når meningsmotstandere driver med sjikanering og trusler.

«Gale kvinnemenneske», «hele damå er en tragedie», er blant meldingene hun har fått. Meldingen som nå etterforskes av politiet, ønsker ikke ordføreren at gjengis i media.

Strafferammen for trusler (se faktaboks) er fengsel inntil ett år. Blir trusselen ansett for å være grov, er strafferammen tre år.

Fakta: Straffeloven paragraf 263 Trusler Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Ifølge NRK får også Sola-ordfører Ole Ueland (H) gjennomgå. «Ordføreren din, eller for den sak skyld Sola sin bør se seg bak ryggen neste sommer», skriver en person.

– Jeg blir jo også beskyldt for å ta livet av folk, voldta folk. Jeg synes det er så unødvendig, så barnslig, sier Braut Nese til NRK.

– Her prøver vi å drive en kommune, og drive et samfunn, og så blir vi druknet i usakligheter. I stedet for bidrag til hvordan vi kan løse og drive dette samfunnet.

Sigurd Sjursen, som opprettet Facebook-gruppen «For vi som er i mot bomringen i Sandnes og Stavanger» har flere ganger uttalt i media at han tar avstand fra trusler og at trussel-forfattere vil bli kastet ut av gruppa.