Mann siktet for drapstrusler mot politikere

En mann i 30-årene ble i forrige uke anmeldt for å ha fremsatt drapstrusler mot politikere som er for bomringen. Mannen ble pågrepet, men han ble løslatt etter avhør.

- Jeg kan bekrefte at politiet i forrige uke pågrep og avhørte en mann i forbindelse med en trussel fremsatt på sosiale medier. Mannen har status som siktet i saken, sier politiadvokat Ellen Gimre, som er påtaleansvarlig jurist i saken.

Gimre avkrefter at mannen er ilagt besøksforbud mot noen politikere.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H), som er en av politikerne som har uttalt at hun er for bomringen, ble informert av politiet om trusselen. Hun er redd trusler kan gå ut over rekrutteringen til politiske verv.

- Jeg frykter at folk ikke orker å gå inn i politikken på grunn av trusler og sjikanering, sier hun til Aftenbladet.

Strafferammen for trusler (se faktaboks) er fengsel inntil ett år. Blir trusselen ansett for å være grov, er strafferammen tre år.