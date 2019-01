Så mye tjener Rogaland på reiseliv

Totalt står reiselivet i Rogaland for en verdiskapning på over 5 milliarder kroner, og næringen har vokst med 80 prosent siden 2004.

Det viser en fersk rapport som Meonon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. Onsdag skal Kristin Krohn Devold snakke om reiselivsnæringen som kommunens beste venn på Quality Hotel Residence i Sandnes.

Devold var tidligere generalsekretær i Den norske turistforeningen fra 2006 til 2013 før hun ble administrerende direktør for NHO Reiseliv. Konferansen handler om reiseliv som en viktig vekstnæring for Rogaland, og Devold er en av flere som skal holde innlegg. Det blir også en politisk debatt, der blant annet ordfører Irene Heng Lauvsnes fra Strand og varaordfører Pål Morten Borgli fra Sandnes skal delta.

12.000 ansatte

I Rogaland gir reiselivet over 310 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunene. Reiselivet i fylket sysselsetter over 12.000 ansatte. I Stavanger sysselsetter reiselivet 5700 personer. Det gir Stavanger kommune over 166 millioner i personskatteinntekter.

– Med denne rapporten har vi endelig fått tallfestet betydningen av reiselivet for kommunene. Rapporten bekrefter at reiselivet er en viktig sysselsetter, som genererer store inntekter til kommunene i Rogaland, sier Kristin Krohn Devold.

Det er særlig disse kommunene i Rogaland som nyter godt av reiselivet:

Stavanger: Kommunen har 5700 ansatte i reiselivsnæringen. De reiselivsansatte i kommunen genererer 166 millioner kroner i skatteinntekter.

Strand og Forsand, som deler atkomsten til Preikestolen mellom seg, tjener langt mindre, ifølge rapporten.

Strand: Kommunen har 187 ansatte i reiseliv som genererer 3,8 millioner i skatteinntekter.

Stor vekst i Airbnb

Rapporten viser at regionen har hatt en vekst i antall overnattinger på over 60 prosent siden 2004.

– Det har begynt å lysne for reiselivet i Stavanger, men byen har fortsatt et uforløst potensial, sier Krohn Devold.

I Stavanger har Airbnb hatt en enorm vekst. Stavangerfolk kan vente å tjene anslagsvis 60 millioner kroner på Airbnb-utleie i 2018, viser beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv.

Rapporten fra Meonon Economics sammenligner også skatteinntektene fra reiseliv med andre næringer. Skatteinntektene fra reiselivsansatte er over 10 ganger så høy som skatten fra ansatte i sjømatnæringen (15 millioner), som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

– For staten Norge er det ikke noe tvil om at industri og sjømat er svært viktige inntektskilder, men for en ordfører så gir det arbeidsintensive reiselivet betydelig mye mer i skatteinntekter, sier Krohn Devold.