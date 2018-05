Hetsekampanjer mot GNRD-kritikere

– Som journalist som skriver om Midtøsten mottar jeg fra tid til annen ubehagelige tilbakemeldinger, men jeg har aldri opplevd noe som dette, sier den engelske journalisten Brian Whitaker.

Den tidligere korrespondenten og Midtøsten-redaktøren i The Guardian er ikke i tvil om at en rekke ubehageligheter han har opplevd de siste årene skyldes kritisk omtale av Global Network for Rights and Development (GNRD). Presidenten i den Stavanger-baserte menneskerettighetsorganisasjonen, Sola-mannen Loai Deeb, avviser overfor Aftenbladet at han har kunnskap om trakassering av GNRD-kritikere.

Fakta: Dette er GNRD Global Network for Rights and Development (GNRD) ble ifølge stiftelsesdokumentet opprettet under et møte i Geneve i 2008. Sola-mannen Loai Deeb er president i organisasjonen som ifølge statuttene skal jobbe for å fremme menneskerettigheter og utvikling i hele verden. GNRD hadde ingen aktivitet før det i 2013 plutselig begynte å strømme inn millioner av kroner fra emiratene på organisasjonens konti og andre konti kontrollert av Deeb. I løpet av to år vokste organisasjonen til å få 140 ansatte på syv kontorer rundt om i verden. I mai 2015 raidet Økokrim GNRDs hovedkontor i Stavanger. Loai Deeb ble i forrige uke tiltalt for flere former for økonomisk kriminalitet, dokumentfalsk og menneskesmugling. Han nekter for å ha gjort noe straffbart.

Tette bånd

Brian Whitaker oppdaget forhold han synes var merkelige ved den ukjente organisasjonen i Hillevåg lenge før Økokrim aksjonerte i mai 2015. Etter at to ansatte i GNRD ble arrestert i Qatar i september 2014, reagerte han for eksempel på at GNRD tilsynelatende hadde tette bånd til Qatars naboland og erkefiende, De forente arabiske emirater.

De neste månedene skrev Whitaker flere kritiske artikler om organisasjonen i Stavanger og presidenten Loai Deeb fra Sola. Den britiske journalisten kom over artikler fra norsk presse om hvordan Deeb fem år tidligere hadde havnet i konflikt med myndighetene da han ville starte et universitet med adresse på sin egen bopel.

I februar 2015 bestemte noen seg for å forsøke å stanse Whitaker med ufine midler.

– GNRD la ut en pressemelding om at de ville forfølge meg rettslig. Jeg hørte ikke noe fra advokatene deres, men kort tid senere begynte det å skje merkelige ting, sier Whitaker.

Overgrepsanklager

Først oppdaget Whitaker at noen hadde forsøkt å ta over Twitter-kontoen hans og etablere en falsk Facebook-profil i hans navn med flere feilaktige opplysninger. Så kom det twittermeldinger om at Whitaker jobbet på oppdrag fra Qatar for 50 000 dollar i året og at han var en homofil ateist.

Etterhvert ble det styggere. Angivelig skulle den engelske journalisten ha blitt sparket ut av Jemen som følge av seksuelle overgrep.

Whitaker begynte å undersøke de mange twitter-kontoene som retweetet de aggressive meldingene om ham. En rekke av dem var åpenbart falske. Det som var like interessant, var at flere av kontoene som twitret om ham også ble brukt til å videresende meldinger med GNRD-nyheter.

– På dette tidspunkt var jeg ikke lenger i tvil om at angrepene hadde tilknytning til GNRD. De automatiserte twitter-robotene som videresendte meldingene hundrevis, og noen ganger tusenvis av ganger, ble også brukt til å promovere tweets fra GNRD og Loai Deeb, sier Whitaker.

Sint og frustrert

Whitaker skrev om sine oppdagelser på bloggen sin. Det ga ikke ro. I mars 2015 ble det lagt ut en video på Youtube som angivelig viste et intervju med en tildekket, ung mann fra Jemen som hevdet han var sextrakassert av Whittaker. Meldingen ble spredd videre av hundrevis av twitter-kontoer.

Whitaker innrømmer at kampanjen mot ham gjorde ham opprørt og frustrert.

– Jeg ble sint fordi de noen bevisst spredte falsk informasjon om meg. Frustrasjonen skyldes at det ikke var noe jeg kunne gjøre for å stoppe det. Det var umulig å identifisere personene som stod bak. Angrepene forstyrret meg i mitt arbeid. Plutselig var jeg tvunget til å bruke masse tid på å holde øye med hva disse menneskene gjorde og tenke ut hvordan jeg kunne respondere på de usanne påstandene, sier Whitaker.

Jarle Aasland

Påstod Økokrim-topp var korrupt

Menneskerettighetsorganisasjonen i Stavanger la aldri skjul på at de var svært misfornøyde med norske myndigheter etter politiaksjonen i mai 2015. Allerede uken etter at razziaen ble offentlig kjent sendte GNRD ut en pressemelding på arabisk der de varslet at de ville kreve en økonomisk erstatning på seks milliarder kroner fra Norge. GNRD meldte dessuten at organisasjoner i andre land også ville komme med milliardsøksmål mot norske myndigheter i kjølvannet av hvitvaskingssiktelsen.

Søksmålene kom aldri, men førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim skulle likevel oppleve noe uventet.

På sensommeren i 2015 dukket det opp korrupsjonsanklager mot etterforskningslederen i GNRD-saken på to nettsteder registrert i USA av anonyme bakmenn. Det ble hevdet Kampen var bestukket med millioner av kroner fra Qatar for å fabrikkere hvitvaskingssaken mot Stavanger-organisasjonen.

Håvard Kampen, som er i ferd med å avgjøre påtalespørsmålet mot Loai Deeb, ønsker i dag ikke å uttale seg om hvordan han opplevde anklagene.

Ville utvise NRK

Også NRK-journalister har fått føle på hvordan kritisk dekning av GNRD-saken kan få konsekvenser. Statskanalen var et av mediene som brukte mest ressurser på å dekke menneskerettighetsorganisasjonen i Stavanger etter politiaksjonen.

I september 2015 varslet en menneskerettighetsorganisasjon i Egypt som hadde samarbeidet med GNRD at de ville gå til sak for å få utvist NRKs Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Årsaken til at Maat for Peace ville gå til sivilt søksmål var at NRK angivelig hadde drevet partisk og urettferdig journalistikk mot samarbeidsorganisasjonen i Stavanger.

Ifølge en pressemelding som ble lagt ut på GNRDs hjemmeside skal også den egyptiske regjeringens informasjonsmyndigheter og direktøren for senteret for utenlandske journalister ha fått krav om å utvise NRK.

– Det var en spesiell episode, og vi var spente på hva som lå i dette mens det stod på. Vi gjorde en del undersøkelser, og fant ut at det var levert inn et søksmål eller en klage for å få kastet NRK ut av Egypt til en eller flere instanser i Egypt. Men vi hørte selv aldri noe fra myndighetene eller noen domstol, sier utenrikssjef i NRK, Knut Magnus Berge.

– Fikk dette noen journalistiske konsekvenser?

– Vi hadde allerede bestemt oss for å flytte vårt Midtøsten-kontor fra Kairo til Beirut da dette dukket opp. Det hadde sammenheng med at vi ønsket å være tettere på hendelsene i Syria. Så nei, noen direkte konsekvenser fikk det vel ikke. Men vi tok det på alvor, og det var en episode ulikt alt annet jeg kan huske, sier Berge.

Avviser å stå bak

Loai Deeb er helt klar på at hverken han eller andre i GNRD står bak trakassering av andre kritikere.

– Nei, aldri. Aldri. Jeg er ikke dum eller et barn. Det er barn som gjør sånn, sier Deeb.

Deeb forteller at det var han og hans advokat Kjell Brygfjeld som varslet førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim om korrupsjonspåstandene på nettet.

– Dette kom i en mail til oss, sier Deeb.

Han avviser også at han eller andre i GNRD hadde noe med det Brian Whitaker har opplevd. Ifølge Deeb har det vært skrevet kritiske ting om den tidligere Guardian-reporteren på internett siden 1996.

– Da fantes det ikke noe GNRD, sier Deeb.

