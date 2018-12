Klaus Mohn er ansatt som ny rektor på UiS - lover mer fart

Klaus Mohn ble ansatt i styremøtet som ble holdt ved Universitetet i Stavanger i dag. Ansettelsen var enstemmig.

Den nye UiS-rektoren blir øverste ansvarlige for 12.000 studenter og 1600 ansatte på Ullandhaug. Stillingen er et åremål på fire år.

– Dette er en historisk dag, ved at vi har fått den første tilsatte rektoren for universitetet. Jeg er trygg på at nå vi har valgt den rette kandidaten til å videreutvikle UiS, sier nåværende rektor og styreleder Marit Boyesen, som selv ble den siste rektoren valgt av de ansatte og studentene.

Mohn lover å sette fart på UiS

Den kommende rektoren, Klaus Mohn, sier at han vil sette fart og retning for UiS, i samarbeid med studenter og ansatte.

– Jeg har vokst opp sammen med UiS og sett den rivende utviklingen på nært hold, både fra utsiden og nå fra innsiden. Derfor har jeg ambisjoner på vegne av universitetet. Med en karriere i grensesnittet mellom akademia, næringsliv og samfunn, er jeg svært glad for denne flotte muligheten til å bruke kompetansen i en stor og meningsfylt ledergjerning, sier Mohn om sin nye jobb, i en melding fra universitetet.

Forsker og økonom

Mohn er i dag professor i petroleumsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Han er utdannet samfunnsøkonom, og har sin doktorgrad fra Universitetet i Stavanger. Han har også utdannelse i engelsk og historie.

Mohn har jobbet som forsker ved SSB og DNB Markets og hatt flere stillinger innenfor økonomi, finans, strategi og kommunikasjon i Statoil (nå Equinor), deriblant sjeføkonom i perioden 2009-2013. Han har vært ansatt som professor i full stilling på UiS siden 2013.

Professor Mohn sitter også i to av regjeringens ekspertutvalg: ett som skal evaluere Mineralloven og ett som skal vurdere klimarisiko for den norske økonomien.

Kristian Jacobsen

Dette er Klaus Mohn:

FRam til nå har han hatt tittelen professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Mohn er 54 år og bor med familien på Våland i Stavanger. Fritiden tilbringer Mohn på trening og turer i nærområdet med familie og venner, hytteliv på Ådnøy og fluefiske i rogalandselvene.

Professor Klaus Mohn er stadig å finne i spaltene til Aftenbladet og Dagens Næringsliv gjennom sine gjestekommentarer, debattinnlegg og kronikker. Han blir også mye brukt av pressen generelt til å kommentere og analysere forholdene knyttet til energiøkonomi. I det hele tatt er Sandnes-mannen meget aktiv i den offentlige debatten. For tre år siden fikk han Stavanger Forums formidlingspris gjennom å være en av de mest profilerte professorene ved UiS.

– Hans deltakelse i det offentlige ordskiftet har vært betydelig i 2015, sa direktør Jan Hauge i Stavanger under utdelingen av prisen.

Spørsmålet er om Mohn kommer til å være like synlig og frampå som ny UiS-rektor, eller om han kommer til å holde en noe lavere profil - slik som nåværende rektor Marit Boyesen stort sett har gjort.

Kristian Jacobsen

Bred erfaring

I tillegg til sin bakgrunn fra næringslivet, har han også engelsk og historie som fag utover doktorgraden sin.

Fikk «Målblome»

I fjor fikk Mohn prisen «årets Målblome» av Stavanger mållag for å «vera ein førsteklasses fagmann og ein framifrå representant for nynorsken i Stavanger og Rogaland anno 2017».

– Mohn er fagleg på topp, språkleg likeins, skriv Stavanger mållag i si grunngjeving for prisutdelinga. Dei meiner Mohn har synt at nynorsken er ein framifrå reiskap også når ein skal forklare riggkrise, Lofotopning eller Lofotstenging for 700 kroner, prisprognosar, Opec-kartell og handlingsregel over Statsbudsjettet.

– Ikkje reint lite kjekt er det at Mohn blir lesen andre stader og. Med andre stader meiner vi sjølvsagt inne i Oslo. Det varmar ekstra, skriv mållaget.

Knut S Vindfallet

Nå skal altså Klaus Mohn være enstemmig innstilt til å bli ny UiS-rektor. Det skal nettstedet Khrono ha flere sikre kilder på. Dersom styret følger innstillingen kan Mohn bli den første ansatte rektoren ved universitetet, tidligere rektorer har vært valgt. Rektorstillingen har en lønnsramme på 1.240.900 og opptil 1.698.300.

– Rivende utvikling

Allerede i september presenterte Aftenbladet de aktuelle kandidatene til rektorstillingen ved UiS. Da uttalte Mohn følgende:

– Jeg er vokst opp med institusjonen og har sett en rivende utvikling, først fra utsiden, deretter fra innsiden. Siden 2004 har jeg vært knyttet til UiS i ulike roller. Det har gjort at jeg har utviklet ambisjoner på vegne av institusjonen. Mine ambisjoner er å styrke prestisjen til UiS som studiested, forskningsinstitusjon, arbeidsgiver og som partner for næringsliv og offentlig virksomhet. Da må en tenke bevisst på kvalitet, kompetanse og konkurransekraft.

Nettstedet Khrono spurte også Mohn tidligere i høst hvorfor han ville ha jobben som UiS-rektor. Da svarte han: — Universitetsansatte er ikke de enkleste å lede, så jeg tror at det kan komme til å bli både en krevende og utfordrende lederoppgave, eventuelt. Men jeg synes det er spennende å videreutvikle universitetet og legge til rette for de unge studentene og framtiden.

Disse søkte rektorstillingen ved UiS:

Interne:

Instituttleder Tor Hemmingsen

Prorektor Dag Husebø

Instituttleder Gro Johnsen

Professor Einar Marnburg

Professor Klaus Mohn

Dekan Elaine Munthe

Eksterne: