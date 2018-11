Lørdag ettermiddag la tåka seg som et lokk over Stavanger lufthavn, Sola. Sikten var så dårlig at flere fly valgte å snu etter å ha sirklet over distriktet. Andre ble forsinket eller kansellert.

Kontrabeskjed fra cockpit

Et av flyene som skulle til Sola var Norwegians DY538 fra Oslo lufthavn. Passasjerene var kommet om bord, sikkerhetsdemonstrasjonen var gjennomført og det meste var klappet og klart til avgang. Så kom kontrabeskjeden fra cockpit:

– Piloten kom på høytaleren og sa at det var såpass mye tåke på Sola at det var for risikabelt å fly og at det ikke ville endre seg i dag. Vi måtte gå til terminalen og vente på videre beskjed, sier Johannes C. Apon.

Ved serviceskranken fikk de beskjed om at de ikke kom til å bli flydd til Stavanger samme kveld. Det var heller ikke mulig med ombooking på grunn av fulle fly søndag, ifølge Apon.

– En time etter opprinnelig avgang kom beskjeden om buss for fly. At den skulle komme klokken 19 og kjøre oss til Stavanger, sier Apon.

Hvorfor ikke utsette flygningen?

Han stusser over at Norwegian ikke utsatte flygningen. Fra bussen på vei vestover fikk han med seg at flere fly landet på Sola, deriblant to SAS-flygninger fra Oslo.

– Det er god stemning blant passasjerene. Gode samtaler og hyggelige folk. Men mange lurer litt på beslutningsgrunnlaget, sier Apon.

Ved 22.40-tiden er bussen på E18 mellom Langesund og Kragerø. Forventet ankomsttid er klokken 03.45, ifølge Google Maps.

Sen ankomst

Selv om han gjerne skulle vært foruten 8 timers mørkekjøring og totalt 11–12 timers reiseforsinkelse, er han ved godt mot.

– Jeg brukte matkupongen på snop og brus og koser meg med å snakke med medpassasjerer, og se litt på Netflix, sier Apon.

Norwegian: - Kapteinen avgjør

– Det er beklagelig overfor de passasjerene som nå sitter i busser, men fra tid til annen hender det at vi er nødt til å kansellere, sier Andreas Hjørnholm, pressekontakt i Norwegian.

– Hvorfor ble ikke flygningen utsatt til tåka lettet?

– Det er en vurdering som ble tatt av kapteinen. Det var tett tåke på Sola på tidspunktet flygningen skulle gått, og kapteinen har vurdert det slik at han ikke ønsket å fly dit. Det er alltid kapteinen som har siste ordet og da settes sikkerheten alltid først, sier Hjørnholm og legger til:

– Hvis vi står overfor eventuelle forsinkelser og ikke vet hvor stor forsinkelsen blir, som i dette tilfellet, vil vi i sjeldne tilfeller kansellere for ikke å skape ytterligere forsinkelser på andre flygninger, sier Hjørnholm og påpeker at han ikke kan svare for hvilke vurderinger andre selskaper gjør.

