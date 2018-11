Hoem understreker at hun ikke bor slik til at hun personlig vil miste utsikt på grunn av utbygging i Paradis.

– Rollen som beboer er egentlig uinteressant. Det som teller er at Stavanger på strekningen fra Lagård gravlund og helt ut til Felleskjøpet har et område som kunne gitt noe tilbake til byen og til Vålandsskråningen hvis det var blitt ivaretatt. I stedet for å bygge massive, lukkede elementer, burde man bygd lavere og mer oppdelt, slik at bebyggelsen avtrappes jevnere ned mot vannet og man kan se høydedraget mellom bygningene, sier hun.

Hun frykter veggen som vil reise seg mellom Storhaug og Våland.

– Det skal være hyggelig å gå og sykle også. Nå legger man opp til å bygge så høyt og tett ved knutepunktet Paradis stasjon at stedet helt mister sin verdi. Det blir en barriere, et sted man ikke kan komme raskt nok bort fra, sier Hoem, som også var blant protestantene da reguleringsplanen for ytre del av Paradis ble vedtatt i januar 2016.

– Det er utlyst en arkitektkonkurranse og Alfred Ydstebø lover informasjonsmøter for berørte naboer. Kan det være at du blir positivt overrasket i den videre prosessen?

– Jeg tror ikke det, dessverre. Røkke, Ydstebø og Bane Nor Eiendom er alle aktører som bare tenker på profitt. Nå vil de bygge et nytt Forus nær sentrum, selv om det ikke passer inn. Byens politikere har tillatt at Jåttåvågen har blitt et nytt Forus til tross for fagre løfter på forhånd. Gjør de den samme feilen i Paradis også, har de misbrukt for mange sjanser. I Oslo klager alle på Barcode i Bjørvika, og hvordan det er blitt. Det er tragisk hvis vi gjør den samme feilen langs Hillevågsvatnet også, Det kan ikke være slik at det kun er i Gamle Stavanger at vi kan finne en menneskelig målestokk, sier Hoem.