Haakon Kessel: - Kirken er et sted for oss uperfekte mennesker

Det forekommer nok forholdsvis sjelden at en svigersønn følger i sin svigerfars fotspor. Når det gjelder Haakon Kessel, østlendingen som er sokneprest i Ræge, er det nettopp det som nå kan skje.

Møt bispekandidatene:

Kessel er gift med Terese Bue Kessel, datter av avdøde biskop Bjørn Bue.

For to år siden, da Erling J. Pettersens skulle etterfølges, spekulerte flere i at Kessel ville bli nominert som bispekandidat. Først i år er Kessel nominert.

– Hvorfor er du den beste bispekandidaten?

– Andre skal avgjøre hvem som er den beste kandidaten, men jeg tror jeg har noen erfaringer og kvaliteter å bidra med. Jeg har de siste årene vært prest i en lokal menighet. Det har gitt meg erfaring i hverdagen for kirkelige ansatte. Jeg har også utført lengre tjeneste i utlandet. Mange år som misjonsprest i Japan har gitt god interkulturell kompetanse. Jeg er samarbeidsvillig og tror jeg har evnen til å virke samlende i en tid med nye utfordringer for kirken.

Jeg er samarbeidsvillig, omgjengelig og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig. Jeg tror jeg har evnen til å virke samlende, og jeg trives i teamarbeid.

Fredrik Refvem

– Hva er biskopens viktigste oppgave?

– Å bidra til enhet og styrking av fellesskapet i Kirken. Å være nærværende og tilgjengelig for alle ansatte, samt å representerer Kirken i samfunnet.

– Hva bør Kirken gjøre for å holde på sine medlemmer?

– Det er ikke noe entydig svar på det. Folks forhold til religion og livssyn er i sterk endring. I kirken må vi få møte en tro som angår oss og gir oss fellesskap og mening utover oss selv. Oppdraget er alltid å møte mennesker med budskapet om Jesus, om nåde og oppreisning for våre liv. Men kirken vil aldri være perfekt, den er et sted for oss uperfekte mennesker.

Vi lever i en spennende tid. Før hadde vi en statskirke, og kirken var forankret i lovverket. Nå er den selvstendig. Det gir oss nye utfordringer. Jeg mener kirken har mye å bidra med, og spiller en viktig fellesskapsbyggende rolle i lokalsamfunnet.

– Når tvilte du sist i din tro?

– Jeg husker ikke akkurat når, men jeg tviler også. Tro og tvil henger ofte sammen. Styrken på troen går i bølger gjennom livet. Det viktigste er ikke hvor sterk troen er, men hvem jeg tror på.

– Hvilke arenaer utenfor Kirken er du aktiv på?

– Jeg har sittet en periode i kommunestyret i Sola, men sluttet da jeg ble prest i kommunen. Jeg spiller tennis og er medlem i Stavanger tennisklubb.

– Bør abortloven endres?

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om den saken som nå diskuteres i politikken. Dessverre er debatten veldig polarisert og preget av skyttergraver. Det viktige er at vi må kunne samtale bredt om et vanskelig etisk dilemma for å finne løsninger for å redusere antall aborter.

– Hvilket forhold har du til alkohol?

– Et moderat forhold

– Kan bønn helbrede syke?

– Jeg tror at Gud kan helbrede syke, noen opplever det. Men de fleste opplever ikke å bli helbredet på en overnaturlig måte. Det betyr ikke at deres tro er svak, det er viktig for meg å si. Gud er nærværende uansett og handler på ulike måter.

Sosiale medier: Facebook

Facebook Favorittsalme: Bred dina vida vingar

Bred dina vida vingar Hvordan kobler du av? Spiller gitar og går i fjellet.

Spiller gitar og går i fjellet. Hva tror du folk ikke vet om deg? Jeg holdt nesten på å bli politi, men ble prest i stedet for.

Jeg holdt nesten på å bli politi, men ble prest i stedet for. Bosted: Sola

Sola Sivilstatus: Gift, tre barn,

Gift, tre barn, Stilling: Sokneprest i Ræge i Sola

Sokneprest i Ræge i Sola Erfaring: Sokneprest, prest i Japan (NMS), lektor på skolskipet Gann.

Sokneprest, prest i Japan (NMS), lektor på skolskipet Gann. Verv: Nemdmedlem i UNE, medlem av Samarbeid Menighet og Misjon, styremedlem i skoleskipet Gann, verneombud, Sandnes/Tungenes prosti

Nemdmedlem i UNE, medlem av Samarbeid Menighet og Misjon, styremedlem i skoleskipet Gann, verneombud, Sandnes/Tungenes prosti Forbilde: Jeg har forbilder på forskjellige områder og har mest sans for hverdagshelter.

Jeg har forbilder på forskjellige områder og har mest sans for hverdagshelter. Vier du homofile? Nei

Fakta: Nominasjonsprosessen Stavanger bispedømmeråd har nominert fem kandidater

Avstemming pågår fram til 3. januar. Blant de stemmeberettigede er menighetsråd, kirkelig ansatte, proster og professorer

10. januar skal bispedømmerådet gjøre en prioritering av de tre som har fått flest stemmer, og gi en begrunnelse for det til Kirkerådet. Også biskopene skal gi sine begrunnede anbefalinger til Kirkerådet.

På Kirkerådets møte 24.-25. januar tilsettes én av de tre som har fått flest stemmer.

LES OM DE ANDRE KANDIDATENE HER:

Marta Botne: - Jeg tvilte senest i dag. Tvil er troens tvilling

Haakon Kessel: - Kirken er et sted for oss uperfekte mennesker

Anne Lise Ådnøy: – Jeg er glad det er kvinnen selv som får velge

Helge S. Gaard: – Jeg opplever ofte at ting kjennes meningsløst i møte med sorg og død

Alf Petter Bu Hagesæter: – Vi må slutte å bruke krefter på det vi er uenige om