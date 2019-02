Dugnad skal gi Stavanger 220.000 nye eiketrær

– Nå skal vi starte prosjektet med å plante over 200.000 eiketrær i Stavanger, sier Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes.

Sammen med flere partikolleger har han tatt turen til Sørmarka for å besikte en skogkant bak Sørmarka Arena. Hernes viser fram det som skal sikre både renere luft og heve undervisningsopplegget i barnehager og skoler. I tillegg til Sørmarka vil prosjektet ta utgangspunkt i områdene rundt Stokkavatnet og Vannassen.

Feltundervisning

Til glede for en rekke naturfagslærere vil kommunen engasjere elever i barnehager og skoler til å plante sitt eget tre. Nina Ørnes håper at dette vil føre til mer tid i skog og mark.

– Dette er en perfekt oppgave for elever i området. Jeg tror at man lærer bedre når man kan ta og føle på ting man ellers bare ville lest om, sier Nina Ørnes, som presiserer at dette ikke er et pålegg, men en oppfordring.

Hernes tror at det vil skape et ekstra engasjement når elevene kan følge sitt tre gjennom flere år.

– Det å kunne si «dette er mitt tre» må jo være utrolig stas, forteller han entusiastisk.

Et langsiktig prosjekt

Det kan ta inntil 30 år før et eiketre er ferdig utvokst. Det er Hernes fullt klar over. Dette skal være et langsiktig prosjekt.

– Selv om dette kommer til å ha stor pedagogisk verdi, kommer ideen først og fremst ut fra et miljøperspektiv. Ikke nok med at trærne absorberer CO2-utslipp, kan den også produsere oksygen. Det vil åpne for fantastiske friområder.

– Dere har ikke vært kjent som et rent miljøparti tidligere. Hvor kommer denne tanken fra?

– Dette kom fra eget partiprogram. Vi ville finne en miljøplan som kunne gjøre innbyggerne motivert til å kutte klimautslipp.

En del av kommunens miljøplan

Stavanger kommune har et mål om å kutte byens CO2-utslipp med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015. Et beskjedent mål, ifølge Hernes.

– Ved å kombinere vårt tiltak med å kutte utslipp ved hjelp av teknologi, tror jeg vi kan nå opp mot 100 prosent. Når vi får de endelige tallene, må vi lage en plan for hvordan vi skal klare det.

Hvor mange som ønsker å bidra kommer til å være avgjørende for hvor vellykket. Leder av kommunalstyret for oppvekst, Sissel Knudsen Hegdal kommer til å ta saken videre innen kort tid. Før det skal Hegdal snakke med flere barnehager om hva slags opplegg de ønsker. Hun regner med at de fleste er positive til det.

– Vi er opptatt av å løse dette på en best mulig måte. Det er viktig å engasjere elevene i prosjektet. I dag har de sine egne opplegg de følger, og jeg er villig til å høre på deres innspill, forteller hun.

Bedre naturopplevelser

Naturvernforbundet er kjent med kommunens klimaplan. De synes at det først og fremst er positivt, selv om vi kommer til å møte på noen utfordringer.

– Det at man systematisk går inn med treslagskifte er positivt. Eiketrær har den fordelen at den genererer et stort artsmangfold, mens gran ikke hører hjemme på vestlandet. På den andre siden tar det mange år for eiken å vokse ut, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland.

Han forteller også at en langsiktig prosess kan være positivt ved at du får en større opplevelse av naturen fordi det er et mer variert terreng i skogen.

– Går du på tur i en skog der du hører fuglesang og ser fine planter, vil du få en mye bedre opplevelse enn i en tett skog som er død og fattig, avslutter han.

