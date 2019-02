Skolesjef vurderer å utsette rus-foredrag: – Vi må bevare skolens upartiskhet

Onsdag kveld den 13. februar holdes et folkemøte for å forebygge rus i ungdomsmiljøer. Den formelle arrangøren er Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), i samarbeid med Stavanger Høyre. Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes skal innlede på kveldsmøtet.

I tillegg er det planlagt et foredrag for ungdomsskoleelever på dagtid. Til foredraget er alle på 10. trinn i Stavanger, Rennesøy og Finnøy invitert.

Invitasjonen er imidlertid sendt ut fra Høyres e-post.

Fakta: Norsk Narkotikapolitiforening – En frivillig organisasjon som har omtrent 3.500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, kriminalomsorgen, forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. – Eventuelt overskudd fra aktiviteter i organisasjonen overføres til organisasjonens formål. – Foreningen vil bidra til å skape et bedre samarbeid på tvers av kontrolletatene. NNPF skal samle, systematisere og formidle aktuell kunnskap og informasjon. – Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviten er det forebyggende tiltaket «Bry Deg - si nei til narkotika». Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening

Kritikk fra andre partier

Både Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt og FrP kritiserer Høyre for å bruke ruspolitikk blant unge til å fremme sin egen politikk, på et skolearrangement.

– Det er veldig fint at Høyre tar tak i rusproblematikken. Vi jobber for tiden med et tettere samarbeid mellom kommunen og politiet, men jeg mener at skolen ikke skal fungere som en valgkamparena, slik Høyre praktiserer, sier andrekandidat i Miljøpartiet De Grønne, Rune Askeland.

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat, Dag Mossige mener det er problematisk at det var Høyre selv som tok kontakt med skolen, og er skeptisk til å bruke skolen som en rekrutteringsarena.

Skolesjef: Vurderer utsettelse

Skolesjef Jørn Pedersen er en av de som vil diskutere retningslinjene i oppvekststyret. Han mener det er viktig å innrette seg etter føre-var prinsippet.

– Når Høyre har sendt ut invitasjonene til foredraget, er det viktig at vi tar denne diskusjonen å for å bevare skolens upartiskhet. Vi tar denne diskusjonen nå før situasjonen utvikler seg, sier Pedersen.

Målet med møtet er å bli enige om felles kjøreregler, slik at partiene får en avklaring på det.

Høyre: – Ingenting å gjøre med valgkamp

Det var Høyres lokallag som selv tok kontakt med NNPF for å arrangere møtet. De så en uheldig økning av rusbruk blant unge, og ville gjøre noe for å forebygge det. Hernes avkrefter at initiativet kan relateres til valgkampen.

– Det er rimelig spesielt å anklage oss for å drive valgkamp. Dette er ikke et type møte vi vil påpeke publikum å stemme Høyre, men heller informere en uheldig utvikling, sier Hernes, som ikke utelukker at det vil komme flere slike arrangementer i framtiden.

Partikollega Tormod Wilson Losnedal legger til:

- Vi hadde neppe sendt invitasjon fra partiets e-post hvis vi hadde forusett kritikken mot oss.

Oddgeir Høyekvam i NPFF støtter Hernes, og mener at det kun vil gå utover ungdommene.

– Det ville vært forferdelig trist om ungdommene ikke hadde fått med seg dette foredraget. Slik jeg ser det handler dette verken om Høyre eller valgkamp. Jeg tenker at foredraget formidler et viktig budskap som mange ungdommer trenger å høre , sier Høyekvam.