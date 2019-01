–Utrolig gøy å vinne denne konkurransen, sier arkitekt Franco Ghilardi fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Arkitektfirmaet ble utropt som vinner under et arrangement på Nytorget lørdag ettermiddag.

Finalistene ble kåret blant 25 søknader. De har arbeidet med sine forslag siden i sommer og fram til midten av november.

– Hvordan vil dere utvikle Nytorget?

– Avgjørende for oss har vært å ta selve torget som utgangspunkt, men definere det bedre enn Nytorget slik det fremstår i dag. Mange har ventet på dette i mange år, og vi ønsker å omskape og videreutvikle denne delen av byen i en gradvis prosess, der mer grønt og flere aktiviteter inngår, sier arkitekten.

Vanskelig oppgave

Han legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig oppgave å utforme dette området.

– Her er mange interesser og aktører som stiller ulike krav og som skal ivaretas. Derfor er det vanskelig å sy sammen alt dette i ett prosjekt, sier han.

Han understreker at utformingen er et utgangspunkt for byutviklingen her, der den store bygningsmassen til venstre for St. Petri kirke (se bilde), er i massivt tre og glass. Fasaden ut mot Pedersgaten vil få 4 etasjer og den delen av bygningen som ikke ligger mot gaten fil få seks etasjer, sier han.

Vil rive kulturhuset Metropolis

Den gamle politistasjonen, som nå er kulturhuset Metropolis for unge, skal rives for å gi plass til nybygg.

På initiativ fra Stavanger Utvikling og Stavanger Sentrum arrangerer kulturaktører tilknyttet Nytorget en fest i forbindelse med kunngjøringen av vinneren i arkitektkonkurransen lørdag ettermiddag.

Juryleder John Peter Hernes, Høyrepolitiker og ordførerkandidat for partiet i høstens kommunevalg er styreleder i Stavanger Utvikling.

Petrikirken, Martinique, Ungdom og fritid og Internasjonalt kulturnettverk har lagt opp til et variert program innendørs og utendørs på Nytorget.

Kåringen av vinneren skjedde klokka 14.30.

Tre finalister var med i finaleheatet. Finalistene ble kåret blant 25 søknader. De har arbeidet med sine forslag siden i sommer og fram til midten av november.

Tre arkitektkontorer var plukket ut til å konkurrere om nye Nytorget. Dette var deres forslag:

Saken oppdateres