To siktet for trusler med øks

Politiet rykket lørdag kveld ut med store styrker og pågrep to personer etter en konfrontasjon ved Lurabyen på Lura.

Det skjedde etter at 16-åringer fortalte at de ankom en fest i et verkstedlokale. De trodde de var velkomne, men opplevde å bli truet med øks og en pistollignende gjenstand. Ungdommene som ble truet, har gitt uttrykk for at de opplevde hendelsen som svært skremmende, har Aftenbladet blant annet skrevet tidligere.

En mann på 20 år ble pågrepet og løslatt 10. desember.

– Han er siktet for trusler med øks. Han truet deltakere som ønsket å være en del av festen eller ar der. Det er en alvorlig hendelse, sier Terese Braut Våge, politiadvokat ved Sørvest politidistrikt.

– Ingen ble fysisk skadet, og det er fortsatt etterforskning i saken, sier hun.

Det skal ha kommet en del folk til festen som ikke var velkomne. Ifølge Våge har politiet ikke oversikt over antallet.

– En 17-åring, som ikke er pågrepet, er også siktet for trusler med øks. Deltakerne på festen var også dels under 18 år, sier Våge.