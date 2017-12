I fjor på denne tiden hadde kun 20 personer meldt seg på Sesilåmi. Nå er allerede 400 skiløpere klare for det tradisjonsrike rennet som går 1. mars 2018 fra Setesdal til Sirdal.

Håper på 1000

-Det ser veldig bra ut, og er et mye bedre utgangspunkt enn hva vi har hatt de seneste årene. Antallet påmeldte til nå er mer enn vi hadde én uke før rennstart til årets utgave.

Saken fortsetter under bildet:

Pål Christensen

Av 780 påmeldte, fullførte 683 personer årets Sesilåmi. I storhetstiden hadde rennet rundt 3000 deltakere. Ørjan Ravndal håper at 2018 skal bli året hvor skirennet på nytt bikker 1000 deltakere.

-Årsaken til interessen skyldes i stor grad at vi allerede nå har snø og flotte skiforhold, både i Sirdal og i Setesdal, sier Rennlederen, som selv har gått Sesilåmi 17. ganger. Tre av dem fullførte han på andreplass, kun slått av broren, Tor Joar Ravndal.

Fakta: Sesilåmi Hva: Det største langløpet i distriktet. Løpet er 53 kilometer mil langt, går i klassisk stil og har vært avviklet årlig siden 1976, bortsett fra fire avlysninger. Hvor: Rennet går i høyfjellsterrenget fra Brokke i Setesdal til Sinnes i Sirdal. Når: 10. mars 2018.

-Vi har i senere år hatt to avlysninger som nok har ført til at folk har vært mer reserverte i å melde seg på. Men i årets renn hadde deltakerne supre forhold, med sol, vindstille og perfekt føre. Den positive opplevelsen har inspirert til å gå igjen, tror han.

I år gikk sprekingen Jo Ånestad Sesilåmi for aller første gang. Vi fulgte ham på turen. Ånestad gir følgende råd til dem som vil prøve seg for første gang:

Du bør ha litt teknikk i opp- og nedoverbakker, og være brukbar i de forskjellige skiteknikkene: fiskebein, staking og diagonalgang.

Vit at skiene dine er gode og testet ut på forhånd.

Spis og drikk på alle drikkestasjonene

Dyrk jernviljen

I Sesilåmi er logistikken noe mer krevende enn i renn hvor start og mål er på samme sted.

– Du må ha lyst. Og hvis vi skal ha håp om at Sesilåmi skal bli ett av Norges største og mest attraktive skirenn, er det nettopp fordi arrangementet er en spesiell, tøff utfordring som folk ønsker å være med i. Jeg tror vi er i en tid hvor flere ønsker mer ekstreme opplevelser. Mange har kanskje allerede løpt maraton eller syklet Nordsjørittet og søker nye, mer krevende utfordringer, som Sesilåmi, sier han.

Ski med pels

90 prosent av alle nye langrennski som nå selges er såkalte felleski. Skiene gir god gli, godt feste - uten at du trenger smurning. Ravndal tror nyvinningen har stor effekt på skigleden.

-Det er jo ufattelig at ingen har kommet på denne oppfinnelsen tidligere. Og de er ikke bare for dem som ikke er glade i å smøre ski, men for alle. For dem som ikke har gått renn tidligere, eller har slitt med dårlige ski, blir terskelen lavere for å gå Sesilåmi.

Saken fortsetter under bildet:

Fredrik Refvem

For de fleste er det tøft nok å fullføre Sesilåmi. Ravndal kan derfor i 2018 tilby renn også for dem som ønsker å gå uten tidtaking.

-De som ønsker å gå fort skal selvfølgelig få lov til det, men jeg tror at mange vil sette pris på å gå uten å tenke på klokka.

Men fortsatt vil arrangøren sette en tidsgrense for hvor lenge deltakerne kan være ute i løypa.

-Vi må tross alt sørge for å få alle i hus før det blir mørkt, sier Ørjan Ravndal, ny rennleder i Sesilåmi etter Venke Tjørhom.