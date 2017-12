Brøytebil veltet i snøværet

En brøytebilsjåfør melder søndag morgen om flere biler som sliter med å komme seg frem og at flere har kjørt i grøften på E39 mellom Forus og Stavanger, ifølge politiet. Sjåføren mener at altfor mange førere holder for høy fart på det glatte føret.

Litt før klokken 08 søndag morgen var det minst to biler som sto i grøften litt før og litt etter Auglendstunnelen på E39 i nordgående retning.

Rune Vandvik

Men det er ikke bare vanlige bilister som har fått problemer på glatta. Natt til søndag var det en brøytebil som veltet i nærheten av Tengesdalsvatnet mot Høle i Sandnes.

Politiet fikk melding om brøytebilen som hadde veltet klokken 03.20. Det var mye snø og dårlige kjøreforhold på stedet da ulykken skjedde.

– Brøytebilen ligger i grøfta og er ikke til hinder for trafikken. Bilen vil ikke bli berget før søndag ettermiddag, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet har hatt en travel natt med flere trafikkuhell og trafikale utfordringer som følge av den ferske snøen. Ingen av uhellene har ført til personskade