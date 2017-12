Store forsinkelser på Jærbanen

SISTE: Lokaltogene på Jærbanen vil fra kl. 8 gå igjen på værutsatte Nærbø-Klepp, men kun en gang i timen. Regiontogene som normalt, opplyser Banenor.

I morgentimene ble det satt opp buss for tog på strekningen på grunn av redusert sportilgang og problemer med signalanlegget.

– Vi har satt opp buss for tog på strekningen mellom Nærbø og Klepp, opplyste pressevakt Gina Scholz i NSB overfor Aftenbladet.

NSB opplyste at folk måtte regne med forsinkelser og innstillinger.

Bane Nor melder at det er forsinkelser og innstillinger mellom Nærbø og Klepp på grunn av en feil som hindrer oss å gi grønt lys. Ifølge pressevakt Thor Erik Skarpen skyldes dette værsituasjonen.

Pressevakten i NSB anbefaler folk å sjekke NSB-appen for å holde seg oppdatert om togavgangene og forsinkelser.

Fredag morgen opplevde flere togpassasjerer at de ble stående og vente på et tog som aldri kom, og det var heller ikke oppdatert informasjon på skjermene på stasjonen om at togene var innstilt.