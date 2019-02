– Vi protesterer på det sterkeste mot at komfyrvakt fra 16. mai 2019 ikke lenger innvilges som et hjelpemiddel som dekkes av Folketrygden. Helse- og omsorgsetatene i våre eierkommuner stiller seg også bak denne klagen, sier Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS (RBR) ifølge en pressemelding.

NAVs begrunnelse er at komfyrvakt etter NEK 400 (Norsk Elektroteknisk komité) må regnes som ordinært utstyr i en bolig. Både brannvesenet og helse- og omsorgsetaten erfarer tvert imot i de aller fleste boligene vi besøker at komfyrvakt ikke er ordinært utstyr.

Eldre er mer utsatte

Per i dag har bare 1 av 5 husstander komfyrvakt. Basert på utallige hjemmebesøk RBR har gjort, mener de å vite at andelen som har komfyrvakt blant eldre mennesker, er enda lavere.

– Eldre er statistisk sett ekstra utsatte for å omkomme i brann, og kognitiv svikt er en av hovedårsakene til dette. Vi vet også at mange eldre bor i eldre hus der det ikke er krav til komfyrvakt. Ei heller er oppussing av kjøkkenet, med ny elektrisk kurs, spesielt vanlig hos eldre med kognitiv svikt, sier Haagenrud.

Komfyren den største enkeltårsaken til boligbranner

Brannvesenet og helse- og omsorgsetaten er daglig hos mennesker med kognitiv svikt, som bor i eldre boliger, og som verken har helse eller økonomi til å anskaffe seg en komfyrvakt. Det er disse menneskene RBR mener vil rammes av dette vedtaket.

Vedtaket har skapt stor oppstandelse i brann-Norge. Komfyren er ifølge RBR den største enkeltårsaken til boligbranner. Mennesker med kognitiv svikt er ekstra sårbare, og har ofte ikke økonomi til å gjøre den investeringen en komfyrvakt faktisk er, mener RBR.

– Det er en politisk målsetting at vi skal bo hjemme lengst mulig. Komfyrvakt er en billig og enkel måte å muliggjøre dette på, mener Haagenrud.

De ber nå Arbeids- og sosialdepartementet om å reversere denne avgjørelsen.

NAV vil gjøre ny vurdering

NAV tar kritikken og argumentene fra brannvesenet på alvor, og vil derfor gjøre en ny vurdering i denne saken. I den forbindelse vil de kontakte Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

– Vår vurdering tok utgangspunkt i at vi til enhver tid er pålagt å vurdere hvilke hjelpemidler som skal inngå i folketrygden. Her er det blant annet krav om at hjelpemiddelet skal være utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at det ikke er vanlig å anskaffe produktet i befolkningen. Det finnes flere brannsikringstiltak som aldri har vært finansiert av folketrygden, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV.

Han påpeker at det i dag er vanlig å anskaffe komfyrvakter selv, og at det lå til grunn for deres vurdering om komfyrvakt fortsatt skal være et hjelpemiddel i folketrygdens forstand.

Fredrik Refvem

Skal tas opp politisk

Også Stavanger Høyre reagerer kraftig. Endringen skjer nemlig uten at kommunen har fått uttale seg om endringsforslaget. De vil derfor ta saken opp politisk i kommunalutvalget for levekår i mars, hvor de ber NAV og departementet om å revurdere sin beslutning.

– Dette tiltaket er et sikkerhetstiltak som først og fremst redder liv. Men det er ingen tvil om at dette også sparer samfunnet for store utgifter på sikt, knyttet til brann og redningsoperasjoner. For oss som levekårs-politikere handler det om et tilbud til de som trenger mest hjelp, og det vil vi løfte opp på et politisk nivå, sier Erlend Jordal (H).