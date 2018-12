Søylandskiosken gjenoppstår

Det skriver lokalavisen Gjesdalbuen (krever innlogging).

Høsten 2014 la Ingrid Fuglestad kiosken ut for salg etter å ha drevet kiosken i 27 år. Bygget ble aldri solgt, men etter at grunnleggeren ga seg har flere aktører vært inne for å drive kioskkafeen like ved E39 i Gjesdal.

Vegvesenet kjøpte bygget

I slutten av april åpnet et nytt konsept, men kiosken måtte stenge dørene allerede i august.

Eiendommen tilhører Statens vegvesen, og i oktober valgte de også å kjøpe selve kioskbygget av Ingrid Fuglestad. Bakgrunnen er blant annet at det skal gjøre ombygginger av kontrollstasjonen ved E39 på Krossmoen i Eigersund kommune. Derfor skal vegvesenet drive mobil trafikk- og kjøretøykontroll på Søyland i stedet i en periode, og da vil kontrollørene også bruke bygget. I tillegg fungerer det som en rasteplass med toaletter.

Samtidig har Vegvesenet vært interessert i å leie ut til noen som ønsket å drive den tradisjonsrike kioskkafeen videre.

Frokost og middag

Nå er det klart Jane Grande og ektemannen Kjell skal overta driften. De har også tidligere vært involvert i driften av kiosken, men nå overtar de ansvaret alene. Med på laget har de også tre tidligere ansatte.

- Det går an å drive, bare du er aktiv. Det er penger å tjene, hvis du bare gjør det på den rette måten. Du må være der når folka er der. Du må være der fra morgenen av, sier Grande til Gjesdalbuen.

Som et prøveprosjekt vil kiosken holde åpent fra sju om morgenen til åtte om kvelden på vinterstid og til ni på sommeren.

– Da skal vi servere frokost om morgenen og middag fra tolv til seks, sier Grande.

Hun vil også tilby catering og vil lage smørbrød på bestilling. Kafeen blir en del av den trønderske gatekjøkkenkjeden GO'2 Grill.