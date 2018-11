Gjert Ingebrigtsen smalt 3-sjøersløpet i gang

Klokken 12.00 smalt det første startskuddet i 3-sjøersløpet, der var det stort sett deltakere som løper NM. Og farten de satte opp ut fra start vitnet også om at det virkelig skulles løpes fort for dem som skulle ende opp på seierspallen. Startskuddet ble for øvrig avfyrt av Gjert Ingebrigtsen.

- For første gang kan jeg være på en start uten å være nervøs, det henger sammen med at jeg ikke har noen av mine sønner på startstreken denne gangen, de er på treningsleir i Flaggstaff i USA. Men jeg har vært ute i disse områdene mange ganger og deltakerne får en fantastisk fin opplevelse med å løpe 3-sjøersløpet, sier han.

Anders Minge

Anders Minge

Anders Minge

Greie forhold for deltakerne

Bare tre minutter etter startet neste pulje og i løpet av et kvarter var alle deltakerne i gang med sine dryge 21 kilometer rundt Stokkavatnet, Hålandsvatnet og Mosvatnet før de krysser mållinjene utenfor Forum Expo.

Ved start hadde deltakerne rundt 9-10 grader i luften, noe vind og enkelte regndråper. Uten at det så ut til å legge noe som helst demper på iveren etter å komme i gang for løperne. Ventelig vil de få litt mer vind å hanskes med på de mest åpne områdene rundt Hålandsvatnet.

Den første deltakeren er ventet til mål noen få minutter etter klokken 1300.

Rett før start viste deltakeroversikten at 2746 deltakere var påmeldt.