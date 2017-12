Rykter om terror på Sandnes vgs

Mandag hadde skolen besøk av politiet som gikk gjennom lokalene. Kort tid etter florerte det med rykter om en terrorhandling som skulle skje på skolen fredag.

En far ved skolen forteller at hans to barn opplevde hendelsen som svært dramatisk. Han og flere andre foreldre vurderte å holde barna hjemme.

– Jeg synes måten skolen håndterte hendelsen på var veldig spesiell. Vi fikk mange blandede meldinger om hva som hadde skjedd, sier han.

Foreldre fikk SMS

Torsdag kveld sendte rektor Helge Ledaal ut en felles melding til alle foreldrene:

«Skolen registrerer at det er noe bekymring blant noen elever etter at det ble observert uniformert politi ved skolen for noen dager siden. Politi besøker skoler fra tid til annen både i form av informasjonsarbeid og forebyggende arbeid.

Skolen ønsker med denne informasjonen å avkrefte enhver kobling til at dette skal ha noe å gjøre med trusler rettet mot skolen. Slike rykter er helt uten grunnlag i virkeligheten og vi ber alle om å bidra til at ryktene blir stoppet.»

– Jeg føler ikke vi har fått skikkelig informasjon om det som egentlig skjedde, sier han.

Fulgte prosedyrer

Rektor mener de har fulgt alle prosedyrer ved å informere både foreldre og ansatte på skolen.

– Det var falske rykter som startet da noen elever så en politibil på skolen på mandag.

Ledaal forteller at politiet var på skolen i forbindelse med forebyggende arbeid.

– De lette etter en elev fra en annen skole som ville oppsøke en slektning på vår skole. Politiet gikk en runde både ute og inne, men fant ikke denne eleven, sier han.

Siden det ikke var grunnlag for bekymring bestemte ledelsen seg for at det beste var å la ryktene dø ut.

– Vi valgte derfor å ikke informere elevene utover meldingen vi sendte ut til foreldrene. Elevene som ikke kom på den videregående skolen fredag vil få fravær, sier han.

