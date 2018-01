– Vi kikket inn gjennom vinduet på orangutanghuset. Plutselig oppdaget vi at det var en fødsel på gang. Etter rundt et kvarter var det hele over, forteller Bård Gunnar Tveit fra Arendal, som var på besøk i Dyreparken med kone, to barn og en nevø.

På grunn av at regnskogene hogges ned blir det stadig færre borneo-orangutanger igjen i verden. Men nå har det altså kommet en kjærkommen ny tilvekst til arten – i Dyreparken i Kristiansand.

– En fødsel som dette er veldig velkommen i det internasjonale bevaringsprogrammet som vi er en del av, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken.

Hun sier at alt står bra til med mor og barn. Den lille krabaten veier trolig et sted mellom halvannen og to kilo.

Ole Martin Buene

Moren «Nony» er 32 år gammel, mens far «Matu» er 21 år. Fra før har de sønnen «Louie» på 6 år.

Foreløpig er moren Nony og den lille ungen atskilt fra far og storebror.

– Orangutanger er veldig like oss mennesker, også når det gjelder unger. Det er veldig fasinerende hvor lik en orangutangunge er en menneskebaby. De er små veldig lenge og er avhengig av sin mor i mange år. Vi følger nøye med på utviklingen, men Nony er en veldig god og erfaren mor så vi regner med at dette skal gå veldig bra, sier Helene Axelsen.

Salgs- og markedsdirektør Anniken B. Schjøtt sier orangutangfødselen er en viktig begivenhet for Dyreparken.

– Vi ønsker at publikum skal bli klar over bevaringsprogrammet som Dyreparken er en del av for å ta vare på sterkt truede dyrearter, sier hun.