Biltema gir ikke opp kampen for 50 nye jobber her på Forus, søker etter 25 nye medarbeidere på Bryne

Bakgrunnen er at Fylkesmannen, nå med settefylkesmann i Hordaland, på ny har sagt nei til en etablering i det tidligere Volvo-anlegget i Maskinveien på Forus, like ved Motorveien.

Anlegget eies av Biltema og har stått tomt i snart to år.

– Kundene vil ha dette tilbudet og vi står klar til å satse. Det vil også gi 50 nye arbeidsplasser, forklarer Knut R. Svenningsen, administrerende direktør i Biltema Norge.

Rekord

Han leder den hurtigvoksende svenske kjeden som for 2017 trolig vil levere sitt beste resultat noen gang i Norge, rundt 300 millioner før skatt av en omsetning på rundt fire milliarder kroner.

Nå må han motvillig konstatere at kjeden fortsatt ikke får lov til å satse i en viktig region som Stavanger.

– Stavanger kommune og Rogaland fylke har sagt ja. Lokalt opplever vi utrolig positive politikere. Men så settes alle folkevalgte vedtak til sides av Fylkesmannen, understreker Svenningsen.

Biltema og Eureka møbler: Forus-etablering fortsatt i det blå

Nye kjepper i hjulene for Biltema

Viser til Bryne

Slik var det også for Norges største Biltema som 28. april åpner på Bryne. Dette varehuset fikk grønt lys i Time, ble stoppet av Fylkesmannen fordi den aktuelle tomten var regulert for plasskrevende varer, og Biltema ble regnet som detaljhandel. Da fylkespolitikerne sa ja, trakk Fylkesmannen innsigelsen, og kjeden søker nå etter 25 nye medarbeidere på Bryne.

Biltema fikk likevel ja, investerer 150 millioner på Bryne

– At klagen mot Bryne ble trukket, får ikke betydning for denne saken. Her er det Stavanger kommunes vedtak som er påklaget, heter i det nye avslaget som ble fattet i sist måned av Fylkesmannen i Hordaland.

Fylkesmannen

Settefylkesmannen er enig i vurderingen som er gjort tidligere i Rogaland, og vil ikke gi dispensasjon for handel i et område som er regulert for forretning/kontor/industri og der det i dag kun tillates handel med biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og byggevarer. Detaljhandel skal lokaliseres til senterområder.

– Å tillate at Biltema får etablere seg på Forus vil være i direkte konkurranse med etablerte virksomheter i sentrene, går det fram av avslaget.

Biltema klager

«Fylkesmannens vedtak er uforståelig for oss. Området er allerede et handelsområde med mange tilsvarende butikker som Biltema. En av våre nærmeste naboer er til og med et tradisjonelt kjøpesenter, Tvedtsenteret. Området er ellers godt utbygget med bussholdeplasser og det er fullt mulig å reise med kollektivtransport. Også hovedsykkelstamvei er planlagt langs og rundt eiendommen.»

Skriver Biltema i et brev som mandag skulle sendes til Kommunaldepartementet. Statsråden der blir siste håp nå for etableringen i Stavanger. Det vises til at Biltemas nye varehus har en størrelse som gjør at de umulig kan ligge i tradisjonelle bysentrum. Bare anlegget på Bryne på 7500 kvadratmeter ville ha dekket omtrent halve sentrum der.

Sprengt også i Sandnes

– Våre anlegg blir derfor godkjent og plassert utenfor bykjernene landet rundt. Det er også ekstra beklagelig at vi stoppes i Stavanger regionen. Der sliter vi også med plassen i Sandnes, i anlegget vårt ved Kvadrat, som ikke kan utvides på grunn av nye veier. Også der jakter vi nå etter ny tomt, sier Biltema-sjefen.

Kjeden kommer også til å mobilisere kundene i kampen for å få et nytt varehus i Stavanger. En egen facebook-aksjon skal startes denne uken.