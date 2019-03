– Det er jo tårevått å se hvor mange som har kommet for å høre om lokaldemokratiet, sa programleder Trond Birkedal da han åpnet møtet «Hvordan blir et Stavanger i rødt?» i Kåkå Kverulantkatedralen på Valberget i Stavanger onsdag kveld.

For katedralen var stinn, publikum var interessert lyttende og stemningen ble riktig så munter denne kvelden, da utsiktene for et rødt skifte etter 24 år med Høyre-ordfører i Stavanger skulle belyses nærmere.

Anders Minge

Hva vil konsekvensene bli? Og hva er likhetene og forskjellene mellom de tre røde partiene?

Tre lokale ordførerekandidater fra venstresiden satt side om side på podiet. Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Mímir Kristjánsson (Rødt) var hjertens enige om to ting:

Det beste for Stavanger hadde vært om de røde partiene sammen hadde fått et styringsdyktig flertall etter høstens kommunevalg.

Ingen vil støtte Høyres John Peter Hernes som ordfører.

Men hvem skal bli den røde ordføreren om valgvinden blåser deres vei?

Alle vil. Sakariassen og Kristjánsson er til og med villige til å påta seg jobben for langt under halve lønna til ordfører Christine Sagen Helgø, som nå er på rundt 1,3 millioner kroner. Men begge er også pragmatiske og realistiske nok til å si at det må bli Nordtun som får kjedet.

– Vi får heller kjempe hardt om varaordførerjobben.

Hva slags samarbeid?

Stavangers kommunestyre har lang tradisjon for å ha store samarbeidskoalisjoner, gjerne på tvers av de tradisjonelle røde og blå blokkene.

En fersk meningsmåling viste at det nå er nærmest dødt løp mellom blokkene i Stavanger. Så det var ikke noen utopi som ble diskutert.

Nordtun utelukker ingenting, men støtter ikke Hernes som ordføer. Sakariassen understreker at Ap må velge mellom SV og Høyre. Kristjánsson sier at det er helt utelukket for Rødt med noen form for samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet, og at de også vil ha store problemer med Kristelig Folkeparti og Venstre.

Rød side mangler bare fire mandater på flertall i Stavanger

For fire år siden ble 50 år med nesten sammenhengende Høyre-ordfører i Oslo avløst av et byråd ledet av Aps Raymond Johansen, der også SV og MDG inngår, og med Rødt som budsjettpartner.

Byrådssekretær Tor-Henrik Andersen fra Oslo Ap hadde tatt turen til Stavanger for å fortelle om hvordan det gikk til, og hvordan det hadde gått.

– Før valget var vi bare enige om én ting: at vi ønsket et skifte. Vi brukte mest tid på vårt eget partiprogram. Alle partiene gikk til valg på sine individiuelle programmer. Først etter at styringsdyktigheten var et faktum, tok vi oss tid til å bli bedre kjent, sa Andersen.

Han understreker at det har vært viktig for byrådslederen at alle partiene i koalisjonen har fått noen seiere.

– Så til høsten går vi til valg på å fortsette koalisjonen.

Men hva er forskjellene?

Å øke grunnbemanningen i barnehage, skole og eldreomsorg er blant sakene alle de tre partiene er enige om. Å kutte kostnader i byråkratiske, kommunale etater er en annen. Men etter flere runder med spørsmål fra Birkedal om synet i konkrete saker, vokser det fram et bilde av to små partier med radikale, konkrete visjoner og et stort parti som er litt mer vant til å samarbeide på tvers av ideologi.

– Dere mener jo stort sett det samme! Hva er egentlig forskjellen på SV og Rødt, spør Birkedal så.

Det viste seg ikke å være bare lett å svare på.

– Vi er nok det grønneste av de tre røde partiene, sa Sakariassen.

– Vi er nok mindre kompromissvillige, og mer radikale. Men nå valgkampen starter, vil det nok komme til syne forskjeller i hvordan vi prioriterer. Der SV prioriterer miljø, vil vi prioritere industri, sier Kristjánsson.