Bompengeaktivistene lover flere aksjoner

150 aksjonister gikk i tog gjennom Sandnes sentrum lørdag ettermiddag for å markere misnøyen med bomstasjonene. «Nei til bompenger - nok er nok» ble ropt taktfast gjennom hele traseen under markeringen.

Ordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli hadde begge møtt opp for å vise sin sympati. Men ingen av dem gikk i selve demonstrasjonstoget.

– Jeg er her for å vise at jeg setter pris på engasjementet. Dette handler om demokrati og at folk sier fra, sier Wirak til Aftenbladet.

Se stort bildegalleri:

Wirak er sikker på at dersom en hadde fått bort rushtidsavgiften, så ville reaksjonene til folk roet seg.

– Det er ingen av oss som liker å betale bompenger, men det er en del av systemet i Norge. Det er rushtidsavgiften som er problemet, sier Wirak.

Før demonstrasjonstoget fikk Sandnes-ordføreren overlevert en tegning fra ni år gamle Martine Aase.

– Jeg har tegnet bomstasjonene som vi vil ha vekk, sier hun til Aftenbladet.

Takket Wirak

Aksjonsleder Sigurd Sjursen takket Wirak i sin appell for at han og resten av posisjonen i Sandnes har vært standhaftige i sin kamp mot rushtidsavgiften.

– Sandnes har sagt at avtalen ikke er god nok. Siden august har ordføreren sagt nei til rushtidsavgift. Vi må vise vår støtte til de som tør å innrømme at de har tatt feil og kan skifte mening, sa Sjursen til tilhørerne. Han er klar på at Wiraks handlinger de siste ukene har båret frukter.

– Vi skal minne regjeringen og samferdselsministeren om at bompengefinansiering ikke er veien å gå, sier Sjursen.

Aksjonslederen er fornøyd med oppmøtet, spesielt med tanke på at det nå var fire måneder siden siste aksjon. Nå som det våres lover Sjursen flere aksjoner i tiden fremover mot valget.

– Nå ønsket vi å markere oss i Sandnes der ordfører og posisjon har forstått at folk er misfornøyde. Gjestfriheten er annerledes her enn i de andre kommunene, sier Sjursen.

Stort engasjement

Blant de oppmøtte var engasjementet stort. Mange var også glade for å se politikere som Wirak og Borgli blant de oppmøtte.

– Det er flott at de møter opp nå. Men de skulle ha vært her fra begynnelsen av og ikke møtt folk med arroganse. Nå er det nådd ei grense for folk, sier Karin Hetland.

Hun og ektemannen Dagfinn Hetland bor på Ganddal og har nå helt sluttet å dra inn til Sandnes om det ikke er helt nødvendig. Handelen tar de nå som regel på Klepp for å unngå bomringen.

– Vi må vurdere å skifte hus, jobb og barnehage som følge av bommene, istemmer Lene Otterøen. Hun bor på Austrått og forteller at alle familiemedlemmene bor utenfor bomringen.

– Før kunne jeg besøke mor når jeg ville, men det blir for dyrt nå, sier hun.

Dyre sykebesøk

Mattias Johannessen kommer til med sin historie: Da bestemoren ble alvorlig syk og innlagt på sykehuset brukte familien mye tid på å besøke henne de fire ukene sykdomsoppholdet varte. Bompengeregningen kom på totalt 3000 kroner. I tillegg kom kostnadene til parkering på sykehuset.

– En av sykepleierne på sykehuset sa at hun ikke hadde hatt råd til å besøke noen på sykehuset så mye som vi gjorde, sier Johannessen til Aftenbladet.

– Hvis kollektivtilbudet hadde vært godt nok, så kunne en forsvart bomringen. Men det er i alle fall ikke godt nok ute på Skjæveland der jeg bor, sier Kjell Sund. Han hadde gjerne sett at flere tok kollektivt, men mener at bompengeringen nå rammer for urettferdig.

– Og bompengene rammer verst de som har lite fra før.