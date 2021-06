Nasjonal transportplan: – Positive signaler for Rogalands E39-prosjekter

Bortsett fra E134 Solheim-Bakka i nordfylket er det lite ekstra penger til Rogaland i innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033 til Stortinget. Næringsforeningen ser lyspunkt for E39 Smiene-Harestad, strekningen mellom Eiganestunnelen og Rogfast. Foto: STATENS VEGVESEN

Tor Inge Jøssang Journalist

Innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen ble klar natt til tirsdag. Den inneholder penger til ett ekstra prosjekt i Nord-Rogaland: E134 Bakka-Solheim, som er tildelt 500 millioner kroner.

– Veldig viktig enighet! Spesielt for trafikk fra Rogfast når den åpner, kommenterer Øystein Langholm Hansen (Ap), Rogalands representant i komiteen.

E134 er Haukeliveien, mellom Haugesund og Østlandet. Denne øst-vest forbindelsen er viktig for næringslivet. Fra før ligger Røldal-Seljestad og utbedret vei til Husøy havn inne i NTP.

– Det er gledelig å se at E134, som er en foretrukket godsrute øst-vest, er prioritert, sier Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Han registrerer flere positive signaler i NTP for E39.

Øystein Langholm Hansen (Ap), stortingsrepresentant fra Rogaland. Foto: Jon Ingemundsen

E39 Smiene – Harestad

Strekningen mellom Eiganestunnelen og Rogfast kalles E39 Smiene – Harestad. Dette er en 2-feltsvei som skal utvides til 4-feltsvei.

I regjeringens NTP ligger prosjektet ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-Jæren, men vil først være aktuell for mulig oppstart i andre seksårsperiode. Smiene-Harestad ligger inne i Bymiljøpakken, et stykke ned på prioriteringslisten.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at staten gjennom byvekstavtalen for Nord-Jæren har forpliktet seg til å realisere dette viktige prosjektet. Det er alt nå store kødannelser i området ettersom det er en tofelts vei med vekslende fartsgrenser og veikryss.

Ap og Sp mener det er viktig få bygget ut veien, og vil be regjeringen finne løsninger sammen med lokale myndigheter slik at prosjektet kan realiseres. Frp mener dette prosjektet bør primært overføres til Nye Veier AS, men om prosjektet kan få en raskere ferdigstillelse ved en felles gjennomføring med Rogfast, bør dette vurderes.

– E39 Smiene-Harestad må være på plass når Rogfast åpner. Her er allerede kork. Spørsmålet er hvordan man skal løse finansieringen. Skal man ta prosjektet fra byvekstavtalen og penger følger med, så svekkes Bymiljøpakken. Hvis utbyggingen finansieres med bompenger, blir det protester av det. Folk i Randaberg har betalt bompenger uten at de har fått egne veier gjennom byvekstavtalen. Vår fraksjon i transportkomiteen er ikke overbevist om at overføring til Nye Veier fører til raskere framdrift. Du vet ikke hvordan du ligger an i køen, sier stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen med tanke på at Nye Veier selv styrer rekkefølgen på utbyggingene, uten politisk påvirkning.

Næringsforeningen ser lyst på signalene fra Ap, Sp og Frp.

– Vi ser en betydelig vilje til at staten skal ta en betydelig del av regningen og få fortgang på Smiene-Harestad, sier Tormod Andreassen, som påpeker at det er bredt politiske flertall som står bak visjonen om en ferjefri E39 langs kysten av Vestlandet.

Harald Minge, til venstre, og Tormod Andreassen i Næringsforeningen i Stavanger-regionen er opptatt av å få vekk trafikkorken på Ålgård. Foto: Fredrik Refvem

Andre prosjekter

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er opptatt av trafikkproppen mellom Sandnes og Ålgård. Partiene mener det er behov for å bygge ut hele strekningen E39 Hove–Osli–Ålgård, og er åpen for ulike modeller for å få dette på plass. Flertallet ber regjeringen finnes løsninger sammen med lokale myndigheter.

Det er enda bredere enighet om at Eigersund-området må få god tilkomstvei til nye E39. Både Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre stiller seg bak dette.

Når nye E39 reguleres skal det samtidig ses på ny jernbanetrasé i Drangsdalen – flaskehalsen på Sørlandsbanen. Dette er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti enige i.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre mener det er viktig at planlegging av forlengelse av dobbeltsporet på Jærbanen fortsetter, i første omgang til Nærbø, og med en senere forlengelse til Egersund.

Alle partier stiller seg bak bedre skredsikring. Når Stortinget behandler Nasjonal transportplan er det full enighet om å be regjeringen ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor, det vil si steder det ofte går farlige ras.

– Utrolig bra. Dette vil vekke begeistring i distriktene. Ap har fått gjennomslag og vi har fått en enstemmig komité med oss, sier Langholm Hansen.

Andreassen er mer avventende.

– Jeg er spent på hvordan midlene blir fordelte til slutt, og om de går til riksvei 13 og andre strekninger hvor skoen trykker, sier han.