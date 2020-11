Nordic Unmanned vil på børs - som første europeiske droneselskap

Droneselskapet Nordic Unmanned med base i Sandnes planlegger å børsnotere selskapet 15. desember, som første droneselskap i Europa.

Knut Roar Wiig, gründer, direktør og største enkelteier i Nordic Unmanned. Foto: Jon Ingemundsen

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi har jobbet med dette i noen måneder og nå var tiden inne for å gå på børs, sier Knut Roar Wiig til Aftenbladet.

Han er gründer, direktør og største enkelteier i Nordic Unmanned, droneselskapet med kontor i Havneparken i Sandnes.

Nordic Unmanned skal noteres på Merkur Markets, som den første børsnoterte droneoperatøren i Europa, med planlagt noteringen rundt 15. desember.

– Vi har hatt høy vekst over lang tid og vi ser at den vil vedvare. Det betyr at vi må tenke større for å oppnå ambisjonene våre i Europa, forklarer Wiig.

Planen er å hente inn rundt mellom 50 og 100 millioner kroner for å kunne anskaffe flere dronesystemer.

– Akkurat nå har vi noen store muligheter som krever store investeringer dersom vi skal kunne utnytte et voksende marked. Samtidig er det spennende å bli det første europeiske droneselskapet på børs. Det gir oss større synlighet i Europa, forklarer Wiig.

Fakta Nordic Unmanned AS Sandnes: Droneselskap med base i Sandnes sentrum. Har avdelingskontorer i Oslo og Frankfurt. Eiere: Knut Roar Wiig (41) er største eier med 22,42 prosent av aksjene gjennom sitt heleide selskapet Skaulen AS. Nest største eiere er Jelsa Investering (eid av Pizzabakeren-gründer Jan Henrik Jelsa) og Helgø Investering (kjøpmann Roald Helgø). Omsetning: Inntekter på 31,4 millioner kroner i 2019. I 2020 blir det 71 millioner, ifølge Wiig, og et plussresultat på noen millioner kroner. 2020 blir første år med overskudd. Les mer

Rask vekst

Selskaper har rundt 40 ansatte, men målet er å vokse til 100 ansatte allerede neste år. Lokalene i Havnespeilet begynner å bli trange. Da de flyttet inn i kontorlokalet ved Havneparken i Sandnes for fire år siden, var de sju ansatte. I dag har 14 av rundt 40 ansatte kontorplass i Sandnes

– Vi er et sandnesselskap og vi har planer om å bli i Sandnes, men det kan hende vi må se oss om etter større lokaler.

Sandnesselskapet er i stor vekst og for to uker siden kapret det en dronekontrakt verdt rundt 40 millioner kroner med det norske Forsvaret.

Selskapet har en ordrereserve verdt rundt 250 millioner kroner og omsetter i år for 71 millioner kroner, mot 31 millioner i fjor.

Her er den planlagte veksten for de neste årene:

2021: 195 millioner

2022: 344 millioner

2023: 372 millioner

2024: 442 millioner

Wiig har store forventninger til en børsnotering.

– Vi håper jo at det er mange som har lyst til å være medeier i et droneselskap i stor vekst.

EU er i dag Nordic Unmanneds største kunde. Sandnes-selskapet jobber også for havnepolitiet i Antwerpen, grensepolitiet i Romania, EUs fiskerioppsyn og franske miljømyndigheter, for å nevne noen.

Kjapp vei til børs

Nordic Unmanned har valgt den kjappe veien til børs via Merkur Market, som er en såkalt multilateral handelsfasilitet. Dette innebærer at opptakskravene er enklere og mange av verdipapirhandellovens bestemmelser ikke gjelder.

Oslo Børs og Oslo Axess er på sin side regulerte markedsplasser hvor regelverket skal følges til punkt og prikke.

Mange selskaper ser at Merkur Market er en enkel vei til å hente kapital, og den sisten tiden har aksjene på denne markedsplassen hatt en fenomenal vekst, skriver E24.