Det blir fellesfyrverkeri i Stavanger, men du må se det hjemmefra

Fellesfyrverkeri fra Vålandstårnet nyttårsaften 2019/2020. Foto: Anders Minge

Mens Oslo kommune har bestemt seg for å avlyse nyttårsfyrverkeriet, håper Stavanger å gjennomføre det. Under forutsetning av at folk ikke møter opp for å se på.

