Nordmenn mener det må mer inter­nasjo­nalt samar­beid til for å stoppe en ny pandemi

I en undersøkelse svarer fire av fem nordmenn at internasjonalt samarbeid er den beste måten å stoppe en ny pandemi. Men få tror at det vil bli mer samarbeid.

Bård Vegar Solhjell leder Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Koronapandemien har for alvor vist hvor tett sammenvevde vi er i verden, at vi må håndtere felles kriser på tvers av landegrenser. Det er interessant at så mange nordmenn mener samarbeid er veien å gå, men likevel har så liten tiltro til at verden vil komme sammen for felles løsninger, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

I en undersøkelse Norstat lagde blant 1.000 nordmenn i november, kommer det fram at 82 prosent av de spurte mener at internasjonalt samarbeid er den beste måten å stoppe en ny pandemi. Samtidig svarer kun 27 prosent at de faktisk tror det vil bli mer internasjonalt samarbeid.

– Vi har en jobb å gjøre med å bygge mer tillit til internasjonalt samarbeid og få fram tydeligere at utviklingen i verden kan gå fremover, sier Solhjell.