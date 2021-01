Snøen gjør comeback denne uka

De neste dagene kan det komme snø langs kysten - og den blir faktisk liggende.

Dette bildet er fra julaften 2010, da det var en god del snø i Stavanger. De neste dagene kan det også komme noen centimeter. Foto: Fredrik Refvem

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi venter litt dryss i kystnære områder de neste dagene. Det blir litt hvitt i nedbøren, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet.

Han forklarer bygeluft ute i havet som kommer inn mot kysten og gir litt nedbør. Disse bygene kan være uberegnelige, og kan også inneholde mer nedbør enn antatt.

– Nedbøren som kommer ser ut til å bli liggende, og kan dermed lyse opp litt, sier Haga.

Tirsdag er det størst mulighet for nedbør nord for Boknafjorden. Onsdag og torsdag er det større sjanse for snø sør for Boknafjorden.

– Sjansen for at det blir så mye som 10 centimeter er veldig lav. Men det kan nok komme to-tre centimeter snø dann og vann.

De neste dagene blir det mellom én plussgrad og én minusgrad, mens det kan bli ned mot fem kuldegrader langs kysten til helga.

– Innover i fjordene kan det bli under ti minusgrader, sier Haga.