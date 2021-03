Pål Christensen Dette er lakselus. Lakselus er oppdrettsnæringens største helseproblem og fører til store kostnader. Parasitten påfører fisken sårskader og er en trussel mot villaksen. Mye er prøvd for å bekjempe problemet. Noen mener de har funnet den beste løsningen.

Den glade laksen Øivind Ekeland er arbeidende styremedlem i Seafarm Development, som har tatt patent på et strømgjerde som skal grille oppdretternes største fiende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Øivind Ekeland innkasserte 60 millioner på salget av utestedene Beverly, Sportscafeen, Ovenpaa, Hygge, Dickens, Hall Toll, Sting og 50 prosent av Cirkus til Rekom, det største utelivskonsernet i Norden. Selv om han solgte seg ut, er Ekeland fortsatt engasjert i Rekom for å utvikle utestedene og finne nye prosjekter å investere i.

Aftenbladet har tidligere skrevet at Ekeland i seinere tid har kjøpt flere eiendommer i Stavanger. Det som ikke er så kjent, er at han også har investert i Seafarm Development, et firma innen oppdrettsteknologi.