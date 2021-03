Økning på 369 smittetilfeller i Rogaland denne uka

Utbrudd på Haugalandet, ungdomsfest ved Frøylandsvatnet, statsministerens bursdagsfeiring, AstraZeneca-vaksinen og smitteklynger på Nord-Jæren.

Antall smittetilfeller ha røkt med 369 tilfeller i uke 11. Dermed har 4196 personer i Rogaland, inkludert Sirdal, testet positivt for koronaviruset siden pandemien startet. Foto: JON NAZCA / X02457

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er noen av hendelsene som har preget nyhetsbildet denne uken. I artikkelen får du koronauka oppsummert.

Du finner oversikt over alle kommunene i Rogaland i bunn.

Smitteøkning

Nord-Jæren Det har vært flere smittetilfeller knyttet til barnehager og skoler den siste uken.

Barnehager og skoler : Mange av smittetilfellene til kommunene på Nord-Jæren har vært knyttet til skoler og barnehager den siste uken.

I Stavanger har det blant annet vært smitte ved Bekketunet barnehage, Hillevåg barnehage, Varden barnehage, Gautesete skole, Teinå skole, Kampen skole, Tastarustå skole, Jåttå videregående skole og Bergeland videregående skole.

I Sandnes har elever ved Giske ungdomsskole, Ganddal skole, Kyrkjevollen skole og Figgjo skole vært i ventekarantene. Ventekarantene brukes normalt for de som er nærkontakter av nærkontakter til personer som er smittet.

I Sola er en elev ved Sola ungdomsskole nærkontakt til en smittet, dermed måtte 64 elever og 8 ansatte i ventekarantene.

I Randaberg er to smittetilfeller den siste uken knyttet til ungdommer. Det er ikke opplyst om disse går på ungdomsskole eller videregående skole i kommunen.

Fest ved Frøylandsvatnet Kommuneneoverlegene på Nord-Jæren puster lettet ut etter ungdomsfesten ved Frøylandsvatnet sist helg. Foreløpig er det ikke påvist smitte hos festdeltagere.

Minst 60 ungdommer skal ha vært på festen ved Frøylandsvatnet sist helg. Det kunne potensielt blitt en smittebombe.

En person som var på utendørsfesten forrige helg, har i etterkant fått påvist smitte av koronaviruset. Viruset var mutert.

For kommuneoverlegene i regionen har uka gått med til smittesporing og karanteneråd. Det er ikke påvist noen nye smittetilfeller i forbindelse med festen denne uka.

Haugalandet Strenge tiltak er innført i Haugaland-kommunene.

To dødsfall: Søndag 14. mars døde en koronasmittet person i 60-årene på Haukeland sykehus. Mandag døde en person i 70-årene på samme sykehus. Begge bosatt i Haugesund kommune.

Smitteøkning: Smitten førte til at strenge koronatiltak ble innført for kommunene Haugesund, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord, Tysvær og Karmøy natt til onsdag 17. mars. De vil vare til 11. april, altså over påskeferien.

Tiltaksnivået: Innebærer blant annet stenging av servingssteder, de fleste butikker, treningssentre, ølkraner, biblioteker, idretts- og fritidsaktiviteter, universiteter og høyskoler.

AstraZeneca 11. mars stanset hele Norge vaksinering med AstraZeneca-vaksinen etter flere meldinger om tilfeller av blodpropp hos personer som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Stanset vaksinasjon: Flere land satte AstraZenecas koronavaksine på vent etter meldinger om blodpropp hos personer som hadde fått en dose av vaksinen. Det er også meldt om dødsfall, deriblant to personer i Norge.

Blodpropp: Det er ikke påvist en sammenheng mellom vaksinen og tilfellene med blodpropp. Flere land har kunngjort at de vil ta vaksinen i bruk igjen etter Det europeiske legemiddelbyråets anbefaling. Norge, Sverige, Danmark og Finland har fortsatt vaksinen på vent.

Tilfeller i Noge: I Norge er det registrert seks tilfeller som nå granskes nøye. Fire personer er innlagt, mens to personer som har fått vaksinen, er døde.

Norske forskere sier: Norske forskere som har gransket blodpropptilfellene her i landet, mener det er en sammenheng med vaksineringen. Konklusjonen er nå at en kraftig immunrespons etter vaksinering har ført til blodproppene.

Vaksinasjon 38.155 rogalendinger har fått første vaksinedose.

Tall fra FHI viser at 38.155 innbyggere i Rogaland har fått dose en av vaksinen.

19.195 innbyggere har fått dose to og er dermed ferdig vaksinert.

Disse kommunene har satt flest vaksinedoser:

Stavanger: 11.445

Sandnes: 5572

Karmøy: 3852

Haugesund: 3236

Sola: 1859

Statsministeren Politiet etterforsker statsminister Erna Solbergs (H) bursdagssamling på Geilo for mulig brudd på koronaforskriften. Hun og familien risikerer bøter.

Bursdagsfeiring: Statsminister Erna Solberg og familien samlet seg ifølge NRK to kvelder på rad, og det var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Solberg var selv bare med på den ene middagen. Hun har beklaget det som skjedde på Geilo i vinterferien.

Bøter: 20.000 kroner er det veiledende bøtenivået for brudd på regler om møteforbud når privatpersoner arrangerer. For deltakere er bøtenivået 10.000 kroner, ifølge Riksadvokatens midlertidige direktiv.

Regler Kommunene i Sør-Rogaland følger de nasjonale reglene.

Lokale tiltak: Det er innført strengere tiltak i flere kommuner den siste uken. Blant annet på Østlandet og Haugalandet.

Nasjonale tiltak: I Sør-Rogaland følger alle kommunene de nasjonale reglene.

Kommuneoversikt:

Viser smittetall fra mandag 15. mars til lørdag 20. mars. Tall for søndag 21. mars foreligger først mandag 22. mars og er derfor ikke inkludert.

Stavanger 60 personer har testet positivt for koronaviruset i Stavanger kommune den siste uken. 20 av smittetilfellene tilhører personer i aldersgruppen 0–19 år. Kun 11 av smittetilfellene tilhører personer over 50 år.

Haugesund 153 personer i Haugesund har testet positivt i uke 11. Det er pågående utbrudd på ytre Haugalandet av mutert koronavirus.

Hjelmeland En person mellom 10–19 år testet positivt 19. mars. Det er påvist britisk virusvariant.

Karmøy 98 personer har testet positivt på Karmøy i uke 11. Antall smittede har vært høyt over en lengre periode i Haugesund, og de siste 2 ukene har det vært en forventet økning i nabokommunene, også i Karmøy. De fleste tilfellene i Karmøy har hatt kjent smittevei.

Randaberg 3 personer har testet positivt i Randaberg i uke 11. To personer er i isolasjon etter et selskap med flere ungdommer sist lørdag. En rekke nærkontakter i Stavanger, Sandnes og Randaberg er i karantene. Det tredje tilfellet er importsmitte.

Sandnes 7 personer har testet positivt for koronaviruset i Sandnes i uke 11. Fire av tilfellene var nærkontakter, en var tilreisende fra rødt land og to har kjent smittevei. 5 av tilfellene tilhører personer under 40 år.

Sola 8 personer har testet positivt i Sola i uke 11. Tre tilfeller har kjent smittevei, importsmitte, fire tilfeller er importsmitte og ett tilfelle har ukjent smittevei.

Strand En person testet positivt for koronaviruset mandag 15. mars. Dette var en mann mellom 70 og 80 år på gjennomreise. Vedkommende hadde ikke kontakt med innbyggere i Strand.

Tysvær Tysvær hadde 30 smittetilfeller i uke 11. Flertallet av tilfellene er nærkontakter til kjente smittetilfeller. Det er smittetilfeller knyttet til Førland barnehage, Frakkagjerd ungdomsskole, Førre skole, Førresfjorden barnehage og Fjellhaug friluftsbarnehage.

Time En person testet positivt i Time 18. mars. Smittevei er ukjent. Nærkontakter er satt i karantene.

Vindafjord 7 personer har testet positivt i Vindafjord i uke 11. Det er påvist tilfeller av britisk virusvariant. Skjold barnehage og Ølen skole er stengt på grunn av smittesituasjonen.

Kommuner uten smitte Disse kommunene hadde ingen smittetilfeller i uke 11: Kvitsøy, Bokn, Utsira, Klepp, Hå, Eigersund, Sokndal, Lund, Gjesdal, Sauda, Suldal og Bjerkreim.