Kreftsykepleier varsler om kritikkverdige forhold i Sola: – Går utover pasientsikkerheten

Kreftsykepleier var hos døende pasient 42 timer i strekk. Nå varsler hun om kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten. Foto: Kristian Jacobsen

Kreftsykepleier Anne Veland mener pasientsikkerheten ikke blir ivaretatt i hjemmetjenesten i Sola kommune. Hun opplever at døende pasienter ikke får den helsehjelpen og smertelindringen de har krav på. Spesielt to hendelser har ført til at hun har valgt å varsle.