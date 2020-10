Kvinne på biltur fra Midt-Norge smittet familiemedlemmer i Sandnes

Rundt 100 elever ved to skoler i Sandnes er i karantene, etter at to søsken som går ved Sandved skole og en av deres foreldre, som er lærer ved Skeiane ungdomsskole, fikk påvist smitte av koronaviruset.

Elevene i to klasser ved Skeiane ungdomsskole og i to klasser ved Sandved skole er satt i karantene. Foto: Jarle Aasland

Ove Heimsvik Journalist

Under en pressebrifing torsdag formiddag redegjorde kommuneoverlege Hans Petter Torvik og kommunaldirektør Pål Larsson i Sandnes for konsekvensene av smitteutbruddet.

– Smitten kom ved at en kvinne kom i bil fra Midt-Norge for å besøke familie i Sandnes, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

De to skoleelevene og en av deres foreldre er altså de tre som fikk påvist smitte av koronaviruset onsdag.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes under pressebrifingen torsdag formiddag.

Alle skal testes lørdag

De rundt 100 elevene i fire klasser ved Skeiane ungdomsskole og Sandved skole er nå i karantene og har hjemmeskole. Klassene tilhører 3. og 6. trinn ved Sandved skole og 8. og 9. trinn ved Skeiane ungdomsskole, opplyste Sandnes kommune onsdag.

De to elevene som har fått påvist smitte går begge ved Sandved skole, mens den ene av foreldrene er lærer i to klasser ved Skeiane ungdomsskole.

Lørdag skal samtlige som nå er i karantene koronatestes ved legevakten i Klepp. Hvis testene da er negative, er elevene tilbake på sine respektive skoler som vanlig kommende mandag, opplyser kommunaldirektør Pål Larsson.

Fotballag også berørt

I tillegg til de fire skoleklassene er et fotballag i Sandved IL berørt av smitteutbruddet. Dette skjedde ved at en av elevene som onsdag fikk påvist koronasmitte, var på fotballtrening mandag ettermiddag.

Ifølge kommuneoverlege Torvik var flere av de andre på fotballtreningen klassekamerater, slik at mange av dem allerede er omfattet av karantenen.

Selv om smitteutbruddet ved de to skolene ble avdekket mandag kveld, vil Torvik vente til lørdag med å teste alle de som nå er i karantene.

– Hvis vi hadde testet allerede torsdag, kunne vi risikert mange falskt negative tester. Derfor venter vi med testingen til femte dag, sier Torvik.