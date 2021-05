Nord-Jæren går over til nasjonalt tiltaksnivå fra midnatt

Dette ble bestemt på et møte torsdag kveld.

F.v. Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp), Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp). Dette bildet ble tatt i mars 2020. Arkivfoto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Selv om det denne uken er blitt avdekket et større smitteutbrudd blant russ, har det generelle smittenivået på Nord-Jæren den siste tiden hatt en positiv utvikling. Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har derfor bestemt at tiltaksnivået på Nord- Jæren fra midnatt natt til fredag går over til nasjonalt nivå.

Dette opplyser kommunene i en pressemelding, som ble sendt ut torsdag klokken 19.45.

– Når vi nå går over til nasjonalt tiltaksnivå på Nord-Jæren, til tross for høye smittetall blant russen, skjer det fordi vi har god kontroll på smittespredningen. Et stort antall russ er i nærkontaktkarantene, og så langt er det ikke registrert at smitten har spredt seg til andre grupper, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Jarle Bø, Tom Henning Slethei og Stanley Wirak i pressemeldingen.

De fire ordførerne understreker likevel at situasjonen er skjør og at det kan få store konsekvenser dersom innbyggerne ikke følger smittevernreglene.

– Kultursektoren og serveringsbransjen har nå vært stengt ned lenge, og det har hatt store konsekvenser for mange aktører. For å lykkes med gjenåpningen, er det helt avgjørende at folk forholder seg til de strenge nasjonale reglene og anbefalingene. Vi ber om at alle russefeiringsaktiviteter og arrangementer for og av russ blir avlyst eller utsatt til og med 15. mai, sier de fire ordførerne.

Fram til 31. mai vil det fortsatt være meldeplikt for alle arrangementer med flere enn 10 deltakere.

De nasjonale smitteverntiltakene som nå gjelder omfatter blant annet:

Adgang til arrangementer, men med følgende antallsbegrensninger:

Maks 10 innendørs/20 utendørs i privat sammenkomst utenfor eget hjem.

Maks 10 på innendørs arrangementer, men likevel inntil 100 på faste tilviste plasser, og inntil 50 på idretts- og kulturarrangementer for deltakere under 20 år fra samme kommune.

Maks 200 på utendørs arrangementer, men likevel 600 på faste tilviste plasser i kohorter à 200 personer.

Adgang for barn og unge under 20 år til å drive idretts- og fritidsaktiviteter som normalt.

Voksne over 20 år kan drive idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer.

Åpne butikker, serveringssteder, treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller, museer og lignende så lenge de driver smittevernfaglig forsvarlig.

Skjenking frem til kl. 22, men kun i tilknytning til matservering.

Mulighet for å være på campus på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.

Anbefaling om å unngå større forelesninger og sammenkomster.

Anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra flere kommuner.

Anbefaling om å begrense sosial kontakt og ikke ha mer enn 5 gjester.

Ordførerne i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har vedtatt å gå over til nasjonalt tiltaksnivå fra fredag 7. mai kl. 00.00.

På regjeringen.no og helsenorge.no står det mer utfyllende informasjon om nasjonale regler og anbefalinger.