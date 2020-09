Mannen som er siktet for drapsforsøk: – Det var hun som angrep meg

På adressen fant politiet en hardt skadet kvinne og en mann. Kvinnen ble transportert til akuttmottaket. Mannen ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Foto: Fredrik Refvem

Mannen i 60-årene som er siktet for drapsforsøk på sin 30 år yngre kone, sier at skuddene gikk av i forbindelse med et basketak. Kona ble kjørt til akuttmottaket med tre skuddsår i hals og overkropp.