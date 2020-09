Fire nye koro­nasmit­tede i Stavanger

Resultatene for Stavanger fredag 25. september viser at fire nye personer har testet positivt på covid-19. Det ene tilfellet er reiserelatert, melder Stavanger kommune.

Det er registrert fire nye koronatilfeller i Stavanger fredag. Her fra koronatesting ved Stavanger Forum. Foto: Fredrik Refvem

– Reisen var fra utlandet, og personen var allerede i karantene da den positive prøven ble avdekket. Her har vi kontroll over nærkontakter, forteller smittevernoverlege Runar Johannessen.

For smittetilfelle nummer to er smittekilden kjent. Vedkommende er nærkontakt med en tidligere smittet. Et siste smittetilfelle fra bussreisen tidligere denne uken har også blitt bekreftet i kveld. Det har også dukket opp et smittetilfelle med ukjent kilde.

– Vi har fått en positiv prøve der vi ikke kjenner opphavet. Vi har så langt ikke avdekket noen syke eller med symptomer i nær krets, så foreløpig er smittekilden ukjent. Det er alltid bekymringsfylt når vi kommer over slike tilfeller. Forhåpentligvis vil den videre smittesporingen avdekke noen smittekoblinger, sier Johannessen.

Totalt er det nå registrert 64 nye smittetilfeller i Stavanger i september. Det totale antallet registrerte smittede i kommunen per 25.09 er 214.