Notisen fortalte om et lite trafikkuhell, for Anders var det svært alvorlig

Brudd i seks ribbein, punktert lunge, forslått kne og ankel. Det var lite i den lille notisen som tydet på at syklisten ble så hardt skadet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lørdag ettermiddag er Anders Leon Andersen fremdeles på sykehuset. Foto: Lars Olav Eltervaag

Fredag klokken 12.34 publiserte Aftenbladet en sak om et trafikkuhell i Stavanger: En bilist og en syklist hadde kollidert i krysset der Madlaveien og Regimentsveien møtes.

«Politiet opplyser at syklisten blir ivaretatt av helse. Personen blir tatt med av ambulanse for grundigere legesjekk», het det. Hele saken var på åtte korte linjer, en liten notis, altså.

Dette var saken som ble lagt ut på Aftenbladet.no fredag. Foto: Skjermdump

Hva betyr det å bli «ivaretatt av helse», og hva viste den grundige legesjekken? Det får vi sjelden vite, for notiser om trafikkuhell blir som regel ikke fulgt opp, med mindre noen dør. Som lesere registrerer vi de små artiklene, blar eller scroller oss raskt videre og tenker ikke mer på dem.

Men denne gang fikk vi vite. Og vi ble minnet om at det som vi oppfatter som en nærmest hverdagslig hendelse, kan ta uker, måneder og kanskje år å komme over for de involverte.

Syklisten som ble påkjørt ved innkjørselen til Madlaleiren fredag var Anders Leon Andersen, sprek pensjonist fra Madla og tidligere journalist i Aftenbladet. Natt til lørdag la han, fra senga på et firemannsrom på sykehuset, ut et innlegg på Facebook. Der forteller han en langt mer dramatisk historie enn det som kom fram både i og mellom de åtte linjene i notisen:

Her er innlegget, som han har kalt knall og fall ved Madlaleiren (det trykkes med Andersens tillatelse):

«Årets foreløpig siste sykkeltur endte ikke etter oppskriften i går. På vei til jobben min som fritidsmentor for Stavanger kommune ble jeg og sykkelen min regelrett meiet ned i fotgjengerfeltet i krysset Madlaveien/Regimentveien.

Nødetatene var på plass i løpet av kort tid, ikke mindre enn to politibiler og to sykebiler. (Hvis jeg ikke så dobbelt da).

Mannskapet i sykebilen gjorde en fremragende jobb, blodtrykk og puls ble sjekket og jeg ble klemt på både her og der. Den vennlige medarbeideren beklaget at hun måtte klippe i stykker jakke og dongeribukse.

Da ulykken ble omtalt fredag, var dette bildet sladdet, slik at syklisten ikke kunne gjenkjennes. Foto: Jarle Aasland

På sykehuset var et traumeteam varslet. Miniatyrsykehuset fortsatte undersøkelsene, før turen gikk videre til røntgen og scanning.

Konklusjonen var 6 brukne ribbein, noen av dem med flere brudd, 1 punktert lunge, smell i venstre kne og høyre ankel.

Om det er vondt? Bare når jeg ler:-) For å være ærlig er det sinnsykt vondt, tipper at hvert enkelt brudd tilsvarer setefødsel av tvillinger.

Får jevnlig tilførsel av morfinpreparater, men allikevel skjærer smertene gjennom. Personalet er fantastiske og i verdensklassen. Vi kan alle være stolte over disse menneskene. At Equinor-sjefens lønn skal være mer enn flere avdelinger sykepleiere er mildt sagt kvalmende og utrolig urettferdig. Det henge ikkje på greib.

I går fikk jeg servert rekesmørbrød av Gunvor som ikke vet det beste hun kan gjøre for de fire guttene på rommet.

Et skjebnefellesskap har brakt en koselig og humoristisk norsk-pakistaner på 55 år, en profesjonell danser på 32 fra Hillevåg, en tidligere oljearbeider fra Jæren og meg sammen. På tross av våre bakgrunner, hadde vi mange gode samtaler og flere verdensproblemer ble løst på rekke og rad.

Til tross for skader og smerter: Stemningen er god på rom 401 på sykehuset, såpass god at romkameratene også gjerne stiller opp på bilde. Fra venstre: Amer Mir, Anders Leon Andersen og Lars Olav Eltervaag. Foto: Sølvi Bøe

Det har blitt minimalt med søvn, trenger massevis av hjelp for bli stablet på beina til et toalettbesøk. Rakk å handle inn krabbe og tilbehør for fredagskvelden og håper ikke at samboer Jane forspiste seg.

Hvilke tanker jeg sitter igjen med?

Takknemlighet over fortsatt å være blant de levende. At livet er skjørt, hadde jeg syklet 20 cm lengre fram hadde det vært kroken på døren for godt. Nå er det viktigere enn noen gang å ta vare på de små, gyldne øyeblikkene som vi tar som en selvfølge. Å lese en godnatthistorie for et barnebarn, en kjekk middag med venner, familie eller naboer, eller den gode samtalen med partneren.

Ta vare på hverandre, folkens. I morgen kan det være for seint. Og god helg.

Mange kniber fra rom 401 på 4 E.»