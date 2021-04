Kommunen vil bygge flomvegg langs hele kaikanten

Sentrumsbebyggelsen i Stavanger blir mer og mer utsatt etter hvert som havnivået stiger. En fersk rapport fra Norconsult anbefaler omfattende grep. Jarle Aasland

For å forebygge skader ved framtidig havstigning, vil Stavanger kommune bygge en sammenhengende vanntett vegg over og under bakken langs havnefronten. Foreløpig kalkyle: Minst 255 millioner kroner.

