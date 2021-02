DIREKTE NÅ: Siv Jensen går av som partileder i Frp: – Håper Sylvi Listhaug velges som ny leder

Leder Siv Jensen i Fremskrittspartiet går av. Ber partiet velge Sylvi Listhaug som hennes etterfølger. Partiet har slitt med krisemålinger den siste tiden.

Nå nettopp

Leder Siv Jensen i Frp går av. Det varslet hun på en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag ettermiddag. Foto: Morten Schwencke

Siv Jensen trekker seg som Frp-leder. Det meldte hun på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Dette overrasker nok mange. Valget har ikke vært lett, sier Jensen på pressekonferansen.

– De dårlige målingene er ikke årsakene til at jeg går av, sier hun.

Jensen ønsker mer tid til familie og nærmeste venner, forklarer hun.

– Dette handler ikke om å velge mellom politikk og familien, men om meg. Jeg trenger å gjøre noe annet. Jeg trenger mer tid til meg selv. Jeg må få brukt arbeidskapasitet min og engasjementet mitt på noe annet enn det jeg har holdt på med de siste 24 årene.

Partiet må velge ny leder på landsmøtet i mai.

Jensen håper på Sylvi Listhaug som ny leder og Ketil Solvik-Olsen som ny første nestleder, forteller hun.

– Listhaug en dame med bein i nesa, og er ikke konfliktsky. Hun brenner for de svakeste i samfunnet, familie og barns oppvekstvilkår. Men også for et levedyktig næringsliv, sier Jensen.

Jensen har vært leder av Fremskrittspartiet siden 2006. Hun overtok partiet etter Carl I. Hagen, som mange omtalte som en slags «partieier». Jensen var den første kvinnen i Frps ledertrøye. Før hun ble leder hadde hun blant annet vært nestleder i Frp.

Det var knyttet stor spenning til hvorvidt Jensen ville klare å løftet Frp til samme nivå som Hagen hadde klart. Det gjorde hun. Frp gjorde sitt beste valg noensinne i 2009. Med Jensen i ledervervet fikk Frp 22,9 prosent oppslutning.

Fakta Over 30 år i politikken Meldte seg inn i Fremskrittspartiets ungdom i 1988. I 1992 ble hun valgt inn i styret i Oslo Frp for første gang. Hun satt i bystyret i 1995–99. Ble første gang valgt inn på Stortinget i 1997 og har sittet der sammenhengende siden. Hun ble valgt til leder i Frp i 2006. Hun overtok etter Carl I. Hagen. Les mer

Finansminister fra 2013- 2020

Jensen kom inn på Stortinget i 1997 og gikk da rett inn i Stortingets finanskomité. Allerede fra 2001 fikk hun det prestisjetunge vervet som leder av denne komiteen.

Erfaringene fra dette arbeidet kom godt med da hun i 2013 ble finansminister i Erna Solbergs regjering. Hun styrte Finansdepartementet frem til januar i fjor, da Frp valgte å forlate regjeringen.

– Jeg tok Frp inn i regjering, og nå tar jeg Frp ut av regjering. Det er det eneste riktige å gjøre, sa hun da hun for et drøyt år siden mente det var best for partiet å gå i opposisjon.

Den utløsende årsaken var at regjeringen ville hjelpe hjem en IS-siktet kvinne. Men bakgrunnen var misnøye med regjeringens samlede politikk. Mange i Frp var misfornøyd med regjeringens profil etter at først Venstre og så KrF gikk inn i regjeringen.

Siden har Frp slitt kraftig på målingene.

På en fersk Nettavisen-måling fikk partiet 7,5 prosent oppslutning.

– Målingene nå er skikkelig ræva dårlig. Det er ikke noe å lure på. Det kjenner vi på alle sammen, sa Jensen til VG i begynnelsen av februar.

Intriger og sex-skandaler

I sin tid som partileder har Jensen fått en rekke vanskelige interne saker i fanget. I tillegg til en rekke sex-skandaler, har Jensen slitt med lokallag med mye indre uro. Sist ute var hennes eget fylkeslag, Oslo. Her ble fylkeslederen nylig ekskludert, og et nytt styre ble satt til å lede Oslo-partiet