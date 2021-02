Enklere regler for å bygge på egen eiendom

Fra mai kan du bygge terrasse og mindre tilbygg på egen eiendom uten å søke kommunen om tillatelse.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) tror ikke det blir flere naboklager når reglene mykes opp. – Vi har også tidligere hatt flere tiltak som er blitt unntatt fra søknad, som å bygge garasje, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen endrer en forskrift slik at folk kan bygge mer uten å måtte sende inn søknad først, skriver Nettavisen. De nye reglene gjelder fra 1. mai.

– Vi ønsker å gjøre det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på egen eiendom uten å måtte involvere kommunen. Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati, og at folk får mer frihet, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Det åpnes for å bygge på hus eller hytte med inntil 15 kvadratmeter. Det kan gi mulighet til for eksempel å bygge ut kjøkkenet eller utvide med et soverom. Kravet er at tilbygget er minst 4 meter fra nabogrensen.

Terrassen kan være inntil 1 meter høy. Den må være forbundet med en bygning og ikke stikke ut mer enn 4 meter fra fasaden. Og det må være minst 1 meter mellom terrassen og nabogrensen.