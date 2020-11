Koronasmitte på Vaulen skole: Barn har smittet andre barn og voksne

Fem klasser ved Vaulen skole i Stavanger er satt i karantene etter at to elever og to lærere har testet positivt på koronaviruset.

Fem klasser ved Vaulen skole i Stavanger er i karantene. Foto: Carina Johansen

Nærkontaktene, som er elever og lærere i en 1. klasse, tre 4. klasser og en 5. klasse, er gått i karantene.

- Alle som defineres som nærkontakter skal nå teste seg. Vi jobber tett sammen med smittevernkontoret for å gi informasjon til foreldre og ansatte og ivareta smittevern ved skolen på best mulig måte, opplyser rektor Tove Steen ved Vaulen skole.

Ved skolen er det eksempler på at smitten har blitt overført fra barn til andre barn og voksne. Det er første gang at dette skjer i Stavanger.

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune. Foto: Jon Ingemundsen



- Dette er en vekker for oss fagfolk. Det er også en sterk påminnelse til skolene om at de må være påpasselige med kohortene framover og følge smittevernveilederen svært nøye, understreker smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune.

Onsdag 4. november har 14 personer fått påvist covid-19. Av disse kan ti tilfeller knyttes til kjente klynger, to til reise, mens to har ukjent smitteopphav.