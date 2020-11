Bedragerioffer (72) skuffet over SR-Bank

Laila Larsen (72) fra Randaberg er et av minst 78 ofre for den såkalte Olga-ligaen som har spesialisert seg på å rundlure eldre kvinner fra hele Norge. Hun er oppgitt over at SR-Bank ikke erstatter de 200.000 kronene hun ble svindlet for. I motsetning til DNB mener SR-Bank at kundene burde ha nok informasjon om ligaen til ikke å la seg lure. Foto: Jon Ingemundsen