Opplagstallene for avisene er klar: – Det er kjekt å se at det er mange aviser i Rogaland som gjør det bra

Sandnesposten med sterkest vekst i Rogaland, mens Stavanger Aftenblad opplever en liten nedgang.

Aftenbladet feiret i november at mediehuiset passerte 30.000 digitale abonnenter. Foto: Jarle Aasland

Hanne Undem Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Onsdag ble de siste opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) offentliggjort.

Tallene viser at Stavanger Aftenblad har hatt en tilbakegang fra et opplag på 63.337 til 63.268. Det er en nedgang på 0,11 prosent.

Opplag er antall personer som betaler for å lese avisen. Det skiller seg fra lesertall. Mange leser avisen uten å kjøpe den. I en husstand kan man dele på et abonnement.

– Vi satser stort lokalt og regionalt, og konsentrerer oss særlig om Sandnes og Stavanger. Vi ser positive tall i disse byene. Vi er også klar for å ta tak i lokalidretten, sier Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Foto: Rune Vandvik

Vekst på lang sikt

– Vi hadde et veldig bra år i fjor. Vi passerte 30.000 digitale abonnementer i november, sier Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.

I det lange løp har avisen vokst med 8000 i opplag siden 2016.

– Det er kjekt å se at det er mange aviser i Rogaland som gjør det bra. Det betyr at det er stor interesse for å lese redaktørstyrte medier her i fylket, sier Helle.

Sandnesposten er rogalandsavisen med sterkest vekst fra første til andre halvår av 2020. Opplaget har økt fra 7395 til 8047. Det er en vekst på 8,10 prosent.

Avis Netto total andre halvår 2020 Netto total første halvår 2020 Endring netto opplag Stavanger Aftenblad 63 268 63 337 -69 Dagsavisen* 25 862 26 715 -853 Haugesunds Avis 21 726 21 132 594 Jærbladet 13 458 12 920 538 Sandnesposten 8 047 7 395 652 Dalane Tidende 7 492 7 315 177 Strandbuen 5 206 5 041 165 Solabladet 4 183 4 004 179 Gjesdalbuen 3 583 3 430 153 Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3 561 3 469 92 Suldalsposten 2 366 2 278 88 Ryfylke 2 278 2 274 4 Tysvær Bygdeblad 2 138 2 163 -25 Øyposten 1 635 1 539 96 Karmøynytt 1 395 1 408 -13

*Dagsavisen: for andre halvår 2020 inngår både Demokraten og Rogalands Avis. Tallene for første halvår gjenspeiler sammenslåingen og inkluderer totalt netto opplag for Dagsavisen, Rogalands Avis og Demokraten.

Administrerende direktør Randi Øgrey i MBL mener at opplagstallene som ble lagt fram i dag viser en koronaeffekt. Foto: Terje Bendiksby

Vekst for norske aviser

Norske aviser hadde en opplagsvekst på 3,4 prosent i andre halvår av 2020. For første gang er det solgt flere heldigitale abonnement enn komplettabonnement. Totalt er nå over 1,2 millioner abonnement heldigitale. 85 prosent av de sammenlignbare titlene har opplagsfremgang.

– Vi har lenge sett at norske mediebrukere har gått til våre redaksjonelle medier for å holde seg oppdatert på pandemien, og nå ser vi altså en koronaeffekt også i de offisielle opplagstallene, sier administrerende direktør Randi Øgrey i MBL i en pressemelding.

Siden 2017 har det vært en jevn vekst i opplagstallene for norske aviser, og i andre halvdel av 2020 fikk avisene et ekstra løft. Det digitale opplaget drar veksten.

Det digitale opplaget øker med 12 prosent, og snart halvparten av opplaget er nå heldigitalt. Det rene papiropplaget går tilbake med kun 4 prosent, mot 13 prosent for samme periode i 2019.

– I en tid hvor informasjonsbehovet er stort, søker mange i større grad til kilder man har høy tillit til for å orientere seg i nyhetsbildet. Stadig flere nordmenn mener det er viktig å bruke et variert utvalg av nyhetskilder og å være oppdatert til enhver tid, sier Øgrey.

VG og Hjemmet størst

VG, medregnet papiravis og VG+, er fremdeles Norges største avis etter opplag, med et opplag på over 287.000. Det er en vekst på 8 prosent fra året før.

De er fulgt av Aftenposten og Dagbladet, med henholdsvis 257.000 og 115.000. Deretter følger Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Adresseavisen.

Samtidig gikk salget noe ned for magasiner og ukeblader når det gjelder sammenlignbare titler. Opplaget endte på litt over én million i fjor, noe som er en nedgang på 3,9 prosent.

I fjor ble det solgt 35 millioner blader, hvorav Hjemmet fortsatt er landets største magasin opplagsmessig.

Norges 10 største aviser er nå:

VG 287.315 Aftenposten 257.316 Dagbladet 115.364 Dagens Næringsliv 92.647 Bergens Tidende 84.102 Adresseavisen 75.630 Stavanger Aftenblad 63.268 Fædrelandsvennen 36.614 Romerikes Blad 33.074 Klassekampen 32.375