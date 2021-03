Med forundring og et snev av takknemlighet kunne jeg observere at min hverdag nå var blitt alles hverdag og at jeg ikke lenger stod på sidelinjen, men var en del av normalen.

Utdrag fra vinnerbidraget i klassen over 20 år:

Skrev om ensomhet – gikk til topps: «Så var denne dagen også over, den dagen da vi utenfor ble bombardert av bilder fra livet til de innafor.»

Jorunn Valheims sterke tekst om å stå utenfor gikk helt til topps i Aftenbladets korona-konkurranse. Les teksten hennes, og de andre som ble premiert, lenger nede i denne saken.

Anders Minge

– Tusen takk, dette var stas!

– Det er vi som skal takke. Kan du forresten beskrive året som er gått?

– Det er nesten litt stygt å si, men jeg har egentlig hatt et godt år.

– Åh?

– Ja, jeg har ikke følt samme jag etter å delta i sosiale settinger. Koronaen har gitt anledning til å roe ned, være med slekt eller kohort, svarer 38-åringen fra Sandnes.

Jorunn Valheim (38) Vinner i klassen over 20 år. Fra Sandnes. Jobber i helsesektoren. Fritidsinteresser: Liker å gå tur med hunden Tassen. Være tante for kjekke unger.

Dessuten har siste året gitt henne en sterkere følelse av tilhørighet enn da verden var «normal».

– Plutselig satt alle hjemme. Skillet mellom oss med utfordringer i livet og andre, ble mer eller mindre visket ut.

– Jeg er en av de heldige som tross sykdommen fortsatt kan gå på jobb, så jeg er ikke helt bundet til sengen, forteller Jorunn Valheim. Foto: Jan Inge Haga

Valheim har kronisk utmattelsessyndrom, noe som setter begrensninger for hva hun kan være med på. Blir hun for ivrig, må hun ofte ligge til sengs i lang tid etterpå. På de mørkeste dagene er venner og bekjentes tilsynelatende lykkelige liv, postet i sosiale medier, vanskelig å takle.

Og det er nettopp denne problemstillingen teksten hennes, «Det året da de utenfor ble innafor», handler om.

Slik beskriver juryen vinnerbidraget i kategorien deltakere over 20 år:

«Ekstremt gjenkjennelig, også utover koronaen. Hun kler av et sosialt fenomen: Utenforskapet. En velskreven tekst med raust og modig innhold og kraftfull appell.»

Oppfordrer til omtanke

Valheim har alltid likt å skrive, men har ikke deltatt i skrivekonkurranser før. Denne sjansen kunne hun ikke la gå fra seg.

– Under koronaen har alle fått kjenne på isolasjon. Jeg vil så gjerne fortelle at vi er mange som alltid står på utsiden av samfunnet. Kanskje teksten min kan være en vekker?

– Hva har de siste 12 månedene lært deg?

– Jeg har blitt enda tryggere på at jeg klarer meg godt i eget selskap. Så har jeg lært ikke å bry meg om hva andre poster i sosiale medier. Illusjonen som blir skapt der, imponerer ikke lenger.

Hun har også en bønn til dem som leser dette intervjuet:

– Politikere og helsemyndigheter har oppfordret til å ringe slekt og venner som sitter alene hjemme og som sliter. Håpet er at vi husker omtanken for andre når samfunnet åpnes igjen og livet ruller videre.

I juryen satt Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle, debattredaktør Solveig Grødem Sandelson og Line Noer Borrevik.

Her er hele vinnerbidraget:

Det året da de utenfor ble innafor

Nyttårsrakettene smalt like utenfor vinduet, og på Instagram poserte venner og bekjente på bilder med hevede champagneglass og blendende smil til tekster som «2020 bring it on» og «dette skal bli mitt år».

Det nye året var kun noen minutter gammelt, men de innafor hadde allerede erklært at dette var det beste året ever. Den siste raketten hang enda i luften i det jeg lukket terrassedøren og luntet inn på rommet igjen. Jeg satte suppeskålen i oppvaskmaskinen, før jeg krøp opp i sengen og pakket dynen godt rundt skuldrene. Så var denne dagen også over, den dagen da vi utenfor ble bombardert av bilder fra livet til de innafor.

Hverdagen kom, og vennene som nettopp hadde hatt tidenes nyttårsfest på Instagram, postet nå bilder av toppturer, alpeferie med gutta, kos foran peisen på hytten og løfter om en sunnere livsstil og mer tid til venner.

Jeg la ut et bilde av Tassen fra en av våre evinnelige tisseturer i nabolaget og skrev at snart skulle vi hjem og kose oss under pleddet med levende lys og en deilig kopp te.

Bedraget smakte bittert, men det var jo ingen som ville se den grå ensomme sannheten på sosiale medier der alt angivelig glimret og glitret.

Vi utenfor har havnet på sidelinjen av mange ulike grunner, i mitt tilfelle har jeg blitt tildelt en kropp med defekt batteri som ikke lader skikkelig.

Forferdelig og fantastisk

Men så skjedde det noe utrolig forferdelig og fantastisk. Ingen hadde kunnet forestille seg det som skulle skje, og dystopiske filmer om fremtiden bleknet med det som brått skulle bli hele Norges virkelighet. Et virus hadde spredd seg fra Wuhan i Kina til alle verdens hjørner, inkludert Norge som frem til nå hadde vært en trygg utpost.

Plutselig måtte vi lære oss ord som covid-19, sosial distansering, karantene, lockdown og kohort. Vi ble oppfordret til å ta samfunnsansvar og holde oss hjemme og begrense kontakt med andre.

Plutselig stod hele Norge stille, og det var som at bak frykten og bekymringene kunne man høre et lettelsens sukk fra mennesker som endelig kunne logge av Instagram og bare være til.

Rollene skiftet

Som ved et magisk trylleslag hadde rollene plutselig skiftet, vi utenfor var brått innafor, og vi gikk foran som prakteksemplar på hvordan man skulle oppføre seg i denne krisetiden.

Med forundring og et snev av takknemlighet kunne jeg observere at min hverdag nå var blitt alles hverdag og at jeg ikke lenger stod på sidelinjen, men var en del av normalen.

De sosiale mediene stilnet og glitter og stas dalte til bakken sammen med den langtidsstekte svinenakken og champagneglass på hvite duker.

De grå bildene jeg før hadde trodd at ikke egnet seg for sosiale medier ble nå postet av alle som et tegn på solidaritet og samhold.

Håper skillet forsvinner

Tre dager i samme joggebukse og samtaler med plantene i stuen hadde på underlig og fantastisk vis fått et snev av glitter over seg. For 2021 ønsker jeg at skillet mellom de innafor og de utenfor skal forsvinne sammen med pandemien.

2. plass: Anita Engevik

Kjærastetid

Viktig. Godt. Fint.

Mannen min og meg.

Før var me fleire- ofte.

No er det oss to- mest.

Fint, godt, viktig.

Tid til å vere kjærastar.

Kos, samtalar, turar.

Tid til det me vil.

Utan alle andre.

Saman.

Mannen min og meg.

Viktig. Godt. Fint.

Kjærastetid.

Juryens begrunnelse: Direkte og veldig fin skildring av det godt etablerte kjærlighetsforholdet. En hyllest til den minste av alle kohorter – paret. Hun retter blikket mot det som er fint, viktig og mulig.

3. plass: Elin Bergsåker Sola

Elin Bergsåker Sola ble nummer tre i konkurransen om innsendte bidrag om korona-pandemien for de over 20 år. Foto: Jan Inge Haga

Vi fant hverandre mellom linjene

Fordi alt henger sammen med alt, ble en forfatters koronaavlyste USA-opphold til et digitalt kurs i kreativitet på Facebook.

Fordi alt henger sammen med alt, ble en tidligere studievenninnes deling av kurset fanget opp av min nysgjerrige pekefinger på sin vandring fra én post til en annen.

Fordi alt henger sammen med alt, ønsket en kreftsyk kvinne på Østlandet å bruke en tøff behandlingstid til kreativ utvikling – og meldte seg derfor på samme kurs som meg.

Helt fra start var kursets Facebook-gruppe som en stor sal med summende stemmer. Men til forskjell fra fysiske selskap, har de digitale den fordelen at du kan smuglytte til andres samtaler og delta der du føler deg hjemme.

I dette selskapet var det plass til min stemme – og det var plass til hennes.

På samme måte som du kan legge merke til ett ansikt blant hundre, la vi merke hverandres ord blant hundrevis i det digitale rommet.

Ord ble til tråder, trådene ble vevd sammen, og veven ble til vennskap knyttet sammen av båndbredde.

Vi har fortsatt ikke truffet hverandre i levende live, Kristin og jeg. Men fordi alt henger sammen med alt, fikk jeg en ny venn på den andre siden av landet.

En søster mellom linjene.

Juryens begrunnelse: Poetisk og fortetta, fint oppbygd tekst om digitale møter og møteplasser vi har laget oss gjennom koronaen. Den varme beskrivelsen av et vennskap født av pandemien, er også et skulderklapp til ellers utskjelte møter foran skjerm.