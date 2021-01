På denne avde­lingen på SUS kjemper korona­pasi­entene for livet

Bak to glassdører på Stavanger universitetssjukehus står hvite- og grønnkledde i fullt smittevernutstyr. Her ligger pasientene som ikke lenger kan puste selv. Sammen kjemper de mot sykdommen covid-19. De kjemper for livet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Iris Galapate-Edvardsen steller en pasient iført sitt dagligdagse arbeidsantrekk. Det er til tider ubehagelig, men har blitt en del av hverdagen. Jon Ingemundsen

– Dere kan gå inn her og sprit hendene, sier avdelingssykepleier Siv Karin Malmin og peker mot en dispenser med håndsprit. Hun har allerede gnidd hendene godt inn. Det er ren rutine. Går nesten av seg selv.

Gangen strekker seg innover. På hver side er et dobbeltrom med glassvindu. Bak glasset havner de sykeste pasientene. Vanligvis de som er svært eller kritisk syke i forbindelse med store operasjoner, ulykker og akutt sykdom.

Under pandemien har de sykeste covid-19-pasientene havnet her. De som ikke lenger klarer å puste selv, men som trenger en maskin til å puste for dem.