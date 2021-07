La ned 77 roser for å minnes de drepte: – Kai og Marianne, vi glemmer dere aldri

Se reprise og bilder av hvordan Stavanger markerte at det er gått ti år siden terroren 22. juli 2011.

«22. juli er ti år siden. Og det er i går», sa ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), i sin tale under minnemarkeringen. Foto: Carina Johansen

Publisert: Publisert: I dag 10:07

– 22. juli 2011 var bare én dag. Men har forandret alle dagene etter. For de som ble frarøvet liv og drømmer. For dem som mistet en datter, sønn, en søster, en bror og en bestevenn.

Slik åpnet ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sin tale under minnemarkeringen på Lundsneset på Hundvåg, ti år etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli 2011.

Hun kaller hendelsene i Oslo og på Utøya for et målrettet angrep på demokratiet, på Arbeiderpartiet, og på barn og unge i AUF.

– Så ubegripelig grusomme at vi har ikke tilstrekkelig språk for å snakke om ungdommene som ble drept for sine meninger, de yngste bare 14 år, sa ordføreren.

77 roser ble lagt på sjøen for å minnes de 77 menneskene som ble drept samme dag, ti år tidligere. Foto: Carina Johansen Rundt 150 personer var samlet rundt minnesmerket på Lundsneset. Foto: Carina Johansen

I talen tok Nordtun til orde for at det nå er tid for handling.

– Her på Lundsneset står vi sammen med deres etterlatte i sorgen og savnet etter en umistelig datter, sønn, søster og bror. Og vi lover å aldri tie, aldri glemme, talte Nordtun, og sa tydelig:

– Kai og Marianne, vi glemmer dere aldri.

– Samfunnet har feilet

– Tiden har ikke minsket motivene bak drapene. Viktigheten av å snakke om 22. juli har blitt større. Bare for to dager siden ble Benjamin Hermansen sitt minnesmerke tagget ned, sa Malin Høgsand Leirvåg, leder for Stavanger AUF, under sin tale.

Hun sa videre at overlevende vegrer seg for å ta del i den offentlige debatten fordi de er redde for å bli utsatt for hat og sjikane.

– Noen lever med synlige spor, andre lever med usynlige, sa Malin Høgsand Leirvåg, leder for Stavanger AUF, i sin tale. Foto: Carina Johansen Mathias Renberg (FpU), var blant de inviterte til å legge ned krans ved minnesmerket. Foto: Carina Johansen

– Vi må ta del i debatten. Vi må si ifra. Det er det minste vi skylder dem som mistet livet den dagen. Det er det minste vi skylder 20 år gamle Rafal fra Egersund, 17 år gamle Sondre fra Haugesund og 16 år gamle Marianne fra Hundvåg her i Stavanger, sa Leirvåg.

Videre i talen sa hun at én av tre Utøya-overlevende fortsatt sliter:

– Vi vet at samfunnet har feilet når de som har gått gjennom sitt livs største krise, der livet har stått på spill, i ettertid blir utsatt for hat og konspirasjonsteorier.

Etter henne sa Oda Oline Omdal, ordfører i ungdommens kommunestyre, at «vi glemmer aldri», etterfulgt av melankolske «Icicles» på trompet av Frida Rødde Knutsen.

Så, ett minutts stillhet.

– Det virkelige oppgjøret

Én og én la folk røde roser ned i sjøvannet ved enden av neset. Disse flyter nå inn mot Gandsfjorden.

– Tilbakemeldingen jeg har fått fra både pårørende og andre, var at dette var en verdig markering, sier Nordtun i etterkant av å ha lagt ned hennes rose.

Stavanger AUF-leder Leirvåg var selv ni år gammel da terroren i 2011 ble utført.

– Det var først på ungdomsskolen da jeg meldte meg inn i AUF at jeg virkelig forsto den politiske motivene bak angrepet. Det er viktig å snakke om, sier hun i etterkant av markeringen.

«Det er bokstavelig talt livsviktig at vi ikke glemmer», sa Leirvåg. Foto: Carina Johansen

Hun har merket seg et større fokus på hvordan de overlevende opplevde dagen og tiden etter. Det mener hun er viktig.

– Jeg føler at det først er i år vi har begynt med det virkelige oppgjøret, sier AUF-lederen.

Det synes hun er rart at han tatt ti år, men har forståelse for berøringsangsten.

– Før min tid ble sjeldent snakket om 22. juli innad i AUF. Nå har vi temamøter og snakker om det masse, og det er en god ting, ifølge Leirvåg.